歐盟理事會主席將糧食危機歸咎俄國 氣跑俄大使[影]

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（中央社紐約6日綜合外電報導）歐盟理事會主席米歇爾今天在聯合國安理會發表演說時，強烈駁斥俄羅斯聲稱西方制裁引發全球糧食危機的說法，把俄羅斯大使氣得衝出會議室，痛罵米歇爾滿口謊言。

美國政治新聞網站Politico報導，米歇爾（Charles Michel）指控克里姆林宮撒謊的說法激怒了俄國大使，他怒氣沖沖地離開會議室，米歇爾接著嘲諷說，這名俄國外交官可能不想聽見真相。

米歇爾在紐約聯合國總部親自發表演說時表示：「歐盟並未對農業部門祭出制裁，完全沒有。我們對俄羅斯運輸部門的制裁甚至沒有超出歐盟邊界，不會阻止懸掛俄羅斯國旗的船隻向開發中國家運送穀物、糧食或肥料。」

米歇爾在安理會會議上的談話主要聚焦俄羅斯軍隊在烏克蘭實施性暴力和其他所謂的戰爭暴行，凸顯布魯塞爾益發擔憂俄羅斯對糧食危機的不實陳述似乎逐漸受到多國領袖關切，包括3日訪問俄羅斯的非洲聯盟（African Union）現任輪值主席、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）。

西方官員一直敦促迅速開放黑海港口和航運走廊，以幫助全球主要農業生產國之一的烏克蘭運送因戰爭而滯留的數百萬噸穀物。烏克蘭雖已在部分沿海水域布雷，以保護自己免受俄羅斯軍艦攻擊，但俄羅斯已占領若干重要港市，例如馬立波（Mariupol）和刻松（Kherson）。烏克蘭和西方官員也指控俄羅斯竊取糧食。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和其他官員試圖將糧食危機加劇的罪名歸咎西方的懲罰性制裁，米歇爾在紐約發表演說時，斷然駁斥這些指控，反將責任直接歸咎莫斯科。

米歇爾轉而直接對俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）發言，指控莫斯科在歐盟和其盟邦對俄羅斯入侵烏克蘭實施懲罰性制裁的影響方面撒謊。

米歇爾說：「俄羅斯聯邦大使先生，老實說，克里姆林宮正利用糧食供應作為對付開發中國家的隱形飛彈。俄羅斯發起戰爭的嚴重後果正在全球蔓延，推高糧食價格，使人們陷入貧困，並破壞整個地區的穩定。」

米歇爾繼續說道：「俄羅斯要對這場糧食危機負起全部責任，即使克里姆林宮散布謊言和假消息，俄國仍須獨自擔起責任。我幾週前在敖德薩（Odesa）親眼目睹，俄羅斯在黑海部署軍艦及對交通基礎設施的攻擊，導致數百萬噸穀物和小麥卡在貨櫃和船隻裡。」

米歇爾的言論顯然激怒了俄羅斯大使，涅班濟亞氣沖沖地離開會議室，米歇爾隨後冷嘲熱諷說，「你可以離開…拒絕接受真相或許比較容易」。

他告訴路透社：「我待不下去了，因為米歇爾在這裡散布一堆謊言。」

米歇爾在演說中談到自己造訪烏克蘭小鎮博羅江卡（Borodyanka）時，聽聞俄軍犯下的戰爭罪行，他說，「這些罪行必須受到懲罰」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）正試圖促成他所謂的「一連串協議」，以恢復烏克蘭糧食出口及俄羅斯糧食和肥料出口。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）預計8日訪問土耳其，討論解決烏克蘭穀物出口問題。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110607