安理會俄烏聲明無敏感字眼 官網新聞稿全寫出

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圖為安理會成員國5日在聯合國總部就俄羅斯入侵烏克蘭的局勢舉行會議。（路透社）

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（中央社紐約聯合國總部6日綜合外電報導）聯合國安理會今天首度就俄烏戰事發表聲明，內容雖未提「戰爭」、「入侵」、「衝突」等字眼，但聯合國官網稍後發布的新聞稿標題和內容卻直接點出這三個詞。

路透社報導，安理會聲明獲一致同意，其中也包括成員國俄羅斯；今天通過的簡短聲明是由挪威和墨西哥起草。

俄國2月25日否決安理會欲譴責入侵烏克蘭一事的決議草案。中國、阿拉伯聯合大公國和印度於表決時棄權。通過一項安理會決議需9張贊成票，且不能有美、俄、中、法、英五大常任理事國任何一方否決。這樣的決議雖不具約束力，卻仍帶有政治份量。

安理會聲明寫道：「安理會對維護烏克蘭和平與安全深表關切。安理會提醒所有成員國在聯合國憲章下所承擔、以和平方式解決國際爭端的義務。」

聲明還說：「安理會對秘書長尋求和平解決方案的努力表達強烈支持，也請求聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）再度向安理會簡報。」

古特瑞斯今天對安理會的支持表示歡迎，說他會「不遺餘力拯救生命、減少苦難，並找出和平之道」。

據法新社報導，墨西哥駐聯合國大使戴拉佛恩特（Juan Ramon de la Fuente）表示，這項宣言雖然是「非常初始的一步，卻指出正確方向」。

他說：「令人鼓舞的是，看見外交在安理會中占有一席之地。靜默外交有時比你發表大量聲明來得更有效」。

挪威駐聯合國大使尤爾（Mona Juul）表示，這是自「烏克蘭爆發這場可怕的戰爭以來，安理會做出的第一個一致決定」。

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值得注意的是，雖然安理會聲明文本內未提「戰爭」、「入侵」和「衝突」等敏感字眼，但聯合國官網稍後發布的新聞稿中，卻直接在標題寫著「安理會主席聲明強烈支持秘書長尋求烏克蘭『衝突』和平解決方案的努力」。

官網新聞稿第一段還寫道「安理會今天對於秘書長尋求烏克蘭『戰爭』和平解決方案的努力表達強烈支持，是自從烏克蘭2月底發生『入侵』事件以來首度採取團結一致的行動」。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110507