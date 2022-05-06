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馬立波平民持續撤離 聯合國秘書長拒說明細節

2022/5/6 06:29（5/6 07:46 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍仍持續攻擊和砲轟軍民藏身的馬立波市亞速鋼鐵廠。圖為亞速鋼鐵廠3日冒出濃煙。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍仍持續攻擊和砲轟軍民藏身的馬立波市亞速鋼鐵廠。圖為亞速鋼鐵廠3日冒出濃煙。（美聯社）
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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）遭俄羅斯軍隊包圍，烏國總統澤倫斯基表示，今天繼續進行從馬立波市撤離平民的行動，但他未說明已有多少人離開。

但澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也在視訊演說中表示，俄軍仍持續攻擊和砲轟軍民藏身的馬立波市亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

路透社報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今天則說，當地時間明天12時會有人員從馬立波市撤離。她在社群媒體貼文寫道，人們會聚集到Port City購物中心，此外並無進一步細節。

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天告訴聯合國安全理事會（Security Council），目前正在進行第3場從馬立波市和亞速鋼鐵廠撤出平民的行動。

聯合國與紅十字國際委員會（ICRC）在過去這週的兩場行動中，已協助近500名平民逃離該區域。

古特瑞斯拒絕說明新行動細節，「以免破壞可能獲得的成功」。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）則告訴安理會，俄軍2月底在基輔周邊地區約5週期間，「鎖定他們認為可疑的男性平民」。

她說：「男性遭到拘留、毆打、即刻處決；某些案例中還在家人不知情的狀況下，被帶往白俄羅斯和俄羅斯，關在審前拘留設施內。」

俄國矢口否認攻擊平民。（譯者：楊昭彥）1110506

圖為從亞速鋼鐵廠撤離的民眾3日抵達札波羅熱。 （圖取自facebook.com/mariupolrada.gov.ua）
圖為從亞速鋼鐵廠撤離的民眾3日抵達札波羅熱。 （圖取自facebook.com/mariupolrada.gov.ua）
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