俄稱亞速鋼鐵廠將停火3天 烏軍矢言奮戰到底

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圖為4月28日遠眺亞速鋼鐵廠照片，周邊許多建築已被摧毀。（路透社）

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（中央社札波羅熱5日綜合外電報導）俄羅斯當局宣稱，今天起將在遭受重創的烏克蘭城市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）停火3天，以讓平民百姓撤離當地，不過烏國守軍矢言奮戰到底。

俄羅斯國防部4日宣布：「俄國武裝部隊會在5月5日、6日、7日上午8時到傍晚6時，開啟亞速鋼鐵廠的人道走廊來撤離平民。」與此同時，歐洲聯盟（EU）成員國正就俄羅斯石油禁令進行辯論，這是歐盟針對莫斯科入侵鄰國採取的最嚴厲舉措。

在佔領基輔的行動失敗之後，俄軍如今將目標轉為連接東部親俄分離主義地區以及莫斯科2014年併吞的克里米亞（Crimea）。

具有重要戰略意義的馬立波如今已成為戰爭苦難的象徵，隨著莫斯科為奪取控制權而發動的焦土戰役持續進行，當地的基本生活物資供應遭到全面切斷，死亡人數難以估計。

目前亞速鋼鐵廠仍有最後一批烏國士兵堅守。馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）昨天表示，4日鋼鐵廠發生激烈戰鬥。

他告訴烏國電視台，俄軍正在沿海地區使用重型火砲、戰車、飛機和船艦發動攻擊，鋼鐵廠裡面「還有當地居民、平民百姓，數百人尚未撤離…還有超過30名兒童正等待救援。」

在華盛頓，國務院發言人普萊斯（Ned Price）對俄方停火說法表示懷疑，稱莫斯科曾屢次在宣布停火後繼續砲擊。

與此同時，亞速軍團（Azov Regiment）指揮官普洛柯潘柯（Denis Prokopenko）中校矢言永遠不會交出這座鋼鐵廠。

他透過一段影片表示：「現況極度艱難，但我們會持續執行命令，守住陣線。」

此外，俄羅斯當局今天宣稱，俄軍砲火一夜之間攻擊了多個烏克蘭陣地和據點，殺死600多名烏國戰士。

俄國國防部說：「俄羅斯聯邦武裝部隊持續在烏克蘭進行『特殊軍事任務』。超過600名民族主義者與61組武器和軍事裝備遭到摧毀。」

國防部宣稱，俄國飛彈還摧毀烏克蘭中部基羅夫格勒州（Kirovograd）的卡納托沃（Kanatovo）機場航空設備，以及南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的1座大型彈藥庫。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110505