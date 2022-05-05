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俄軍攻馬立波最後據點 亞速鋼鐵廠爆血腥戰鬥

2022/5/5 11:14（5/5 11:42 更新）
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烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊4日展開攻勢，意在奪下圍城馬立波市最後據點的控制權。圖為亞速鋼鐵廠3日冒出濃煙。（美聯社）
烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊4日展開攻勢，意在奪下圍城馬立波市最後據點的控制權。圖為亞速鋼鐵廠3日冒出濃煙。（美聯社）
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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊今天展開攻勢，意在奪下圍城馬立波市（Mariupol）最後據點的控制權。守在亞速鋼鐵廠的烏軍指揮官說，廠內官兵與俄軍陷入血腥戰鬥。

路透社報導，馬立波當局表示，約200名平民與烏克蘭戰士仍躲在亞速鋼鐵廠（Azovstal）龐大的地下碉堡內，遭圍繞工廠四周的俄軍不斷轟炸。

在揮軍入侵烏克蘭的頭幾週，俄軍造成數以千計的民眾死亡，並將多座城市夷為平地，但始終無法攻下烏克蘭首都基輔（Kyiv）；現在俄羅斯集中攻擊烏克蘭南部與東部，亞速海港市馬立波便成了他們的主要目標。

馬立波對莫斯科而言至關重要，奪下馬立波一來可切斷烏克蘭在黑海的出入，一個烏國出口穀物與金屬的要道；二來可將俄國在烏南與烏東控制的領土連接起來。

烏克蘭亞速軍團（Azov Regiment）指揮官普洛柯潘柯（Denis Prokopenko）說，守在亞速鋼鐵廠內的烏克蘭戰士與俄軍陷入「艱苦且血腥的戰鬥」。一名烏克蘭國會議員說，俄軍攻入鋼鐵廠內部。

俄羅斯軍方表示，將在明天白天與接下來兩天停止軍事活動，以讓平民撤出。

俄羅斯軍方表示，將開放人道走廊「撤出平民（工作人員與婦孺），基輔當局聲稱有平民待在鋼鐵廠地下設施內」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）敦促聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）協助自亞速鋼鐵廠撤出更多人。

澤倫斯基說：「仍待在裡面的人有生命危險。每個人對我們而言都很重要。我們懇請你們出手協助，挽救他們的性命。」

聯合國在烏克蘭的駐地協調員暨人道事務協調員盧布拉尼（Osnat Lubrani）說，在今天結束的聯合國與紅十字會聯合行動中，有超過300名平民自烏克蘭南部的馬立波等地撤出。

盧布拉尼說：「在馬利波等地進行的第2次撤離行動人數算多，但還需採取更多行動，確保所有困在戰火的平民能如願離開。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110505

300多人4日從烏克蘭東南部港市馬立波撤離，烏軍持續據守當地亞速鋼鐵廠與俄軍激戰。（中央社製圖）
300多人4日從烏克蘭東南部港市馬立波撤離，烏軍持續據守當地亞速鋼鐵廠與俄軍激戰。（中央社製圖）
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