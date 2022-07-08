NASA：俄軍占烏克蘭22%農地 加劇全球糧食危機

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NASA表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球糧食重要供應國之一的烏國境內約有22%農地遭到俄軍占領，衝擊全球穀物和食用油市場。圖為小麥田。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，全球糧食重要供應國之一的烏國境內約有22%農地遭到俄軍占領，衝擊全球穀物和食用油市場。

法新社報導，由NASA科學家分析的衛星數據顯示，遭到俄軍占領的烏克蘭東部和南部地區，以往生產烏國28%的小麥、油菜、大麥、黑麥等冬季作物，以及18%的玉米、向日葵等夏天作物。

NASA科學家說，俄烏戰爭干擾了收成和種植，包括農民為逃避戰火而離開、勞動力不足以及被砲擊而變得坑坑洞洞的農地，可能嚴重影響全球食物供應。

NASA研究農糧收成的專案主任貝克-瑞希夫（Inbal Becker-Reshef）說：「世界糧倉陷入戰亂。」這個專案運用美國及歐洲衛星數據，研究全球糧食生產。

美國的衛星數據顯示，戰前烏克蘭供給全球市場上46%的葵花籽油、9%小麥、17%大麥及12%玉米。

俄軍的入侵不僅阻礙烏克蘭在黑海的重要貿易港口敖德薩（Odessa）的糧食出口，也破壞了烏克蘭部分地區儲存與運輸糧食的基礎設施。

這意味著烏克蘭全國、尤其是在俄軍占領地區的農民，在儲存及運送他們所生產作物至市場時擁有較少選擇。此外，這也威脅到秋季期間冬季作物的種植。

貝克-瑞希夫說：「我們正處於不斷波動的糧食危機初期，這可能會以某種方式影響地球上每個國家和每個人。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：嚴思祺）1110708