俄烏土耳其會談化解穀物危機 俄稱擊落4架烏國戰機

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俄羅斯和烏克蘭13日與聯合國及土耳其官員在伊斯坦堡舉行四方會議，盼突破連月來僵局，讓烏克蘭穀物恢復出口。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社台北13日綜合外電報導）俄羅斯和烏克蘭今天與聯合國及土耳其官員在伊斯坦堡舉行四方會議，盼突破連月來僵局，讓烏克蘭穀物恢復出口。俄羅斯國防部宣稱，俄軍今天在烏東和烏南擊落4架敵軍戰機。

●四方會議登場 俄烏試圖化解穀物危機

俄羅斯和烏克蘭今天和聯合國與土耳其官員在伊斯坦堡會談，盼突破數月來僵局，讓烏克蘭穀物再度從黑海港口安全出口。

在全球貧窮地區面臨嚴重食物短缺的威脅下，烏克蘭和俄羅斯雙方代表自3月29日伊斯坦堡談判破裂後，今天首度面對面會談。

俄烏雙方雖表示會談有所進展，但也堅持各自的要求，恐導致會談破裂。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）12日試圖淡化外界對會談可能很快破裂的預期心理。「我們確實很努力，但還有不少工作要做。」

●尼古拉耶夫5平民死於砲轟 俄稱擊落4架烏國戰機

烏克蘭總統府表示，今天在鄰近黑海的南部港口城市尼古拉耶夫周邊地區，至少有5人在俄軍砲擊下喪命。俄羅斯國防部則宣稱，俄軍今天在烏東和烏南擊落4架敵軍戰機。

法新社報導，烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，密集發射的28枚火箭彈破壞了尼古拉耶夫（Mykolaiv）部分地區的一間醫院和多間民宅。

俄羅斯國防部指出，俄軍已用「高精度地對空飛彈」瞄準尼古拉耶夫，並聲稱在該市以東殺死數十名烏國士兵。

13日烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫遭俄軍火箭彈攻擊。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

●自行宣布獨立後 頓內茨克為駐俄「大使館」揭牌

俄羅斯軍隊持續在烏克蘭挺進之際，獲克里姆林宮撐腰、自行宣布獨立的的烏國頓內茨克分離主義分子12日在莫斯科為其駐俄「大使館」揭牌。

綜合法新社與路透社報導，自行宣布獨立的「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）在莫斯科市中心替其「大使館」揭牌；該使館位於幾個西方國家的外交使館旁。

俄羅斯軍隊持續在烏克蘭挺進之際，自行宣布獨立的的烏國頓內茨克分離主義分子12日在莫斯科為其駐俄「大使館」揭牌。（法新社）

●樂高停止在俄羅斯所有業務

全球最大玩具製造商樂高（Lego）12日表示，將停止在俄羅斯的所有業務，解僱莫斯科員工，並終止與一家在俄羅斯擁有81間門市企業的合作關係。

樂高發言人表示，「鑒於經營環境持續受到廣泛干擾」，公司決定「無限期停止在俄羅斯的營運」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，樂高已於3月停止向俄國供貨。（編輯：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110713