更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/286
首頁 / 國際

自行宣布獨立後 頓內茨克為駐俄「大使館」揭牌

2022/7/13 11:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯軍隊持續在烏克蘭挺進之際，獲克里姆林宮撐腰、自行宣布獨立的的烏國頓內茨克分離主義分子今天在莫斯科為其駐俄「大使館」揭牌。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日下令揮軍親西方的烏克蘭幾天前，承認烏國境內由分離主義分子把持的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）兩地獨立。

綜合法新社與路透社報導，自行宣布獨立的「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）今天在莫斯科市中心替其「大使館」揭牌；該使館位於幾個西方國家的外交使館旁。

俄羅斯高階官員並未出席揭牌儀式，不過警方在現場戒備森嚴。

頓內茨克分離主義分子駐俄代表處舉行揭牌儀式，時值俄國對烏克蘭發動進攻的第139天。

「頓內茨克人民共和國」外交部長尼卡諾洛娃 （Natalya Nikanorova）表示，鑑於近日來烏東當地情勢惡化，所以他們選擇儀式從簡。

分離主義分子官員長久以來都說最終想讓這些地區加入俄羅斯，但尼卡諾洛娃今天表示，他們主要的目標是要「解放共和國」。

她與頓內茨克駐俄羅斯「大使」馬克耶娃（Olga Makeyeva）一起公開現身時告訴記者說：「在那之後會舉辦一場公投。」

俄羅斯盟國敘利亞6月底成為除俄國外，率先承認這烏克蘭兩個分離主義地區獨立的國家。

尼卡諾洛娃表示，頓內茨克正與北韓就可能承認其獨立國家地位一事進行協商。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110713

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
白宮控提供俄無人機對付烏克蘭 伊朗回應避重就輕