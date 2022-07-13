自行宣布獨立後 頓內茨克為駐俄「大使館」揭牌

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯軍隊持續在烏克蘭挺進之際，獲克里姆林宮撐腰、自行宣布獨立的的烏國頓內茨克分離主義分子今天在莫斯科為其駐俄「大使館」揭牌。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日下令揮軍親西方的烏克蘭幾天前，承認烏國境內由分離主義分子把持的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）兩地獨立。

綜合法新社與路透社報導，自行宣布獨立的「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）今天在莫斯科市中心替其「大使館」揭牌；該使館位於幾個西方國家的外交使館旁。

俄羅斯高階官員並未出席揭牌儀式，不過警方在現場戒備森嚴。

頓內茨克分離主義分子駐俄代表處舉行揭牌儀式，時值俄國對烏克蘭發動進攻的第139天。

「頓內茨克人民共和國」外交部長尼卡諾洛娃 （Natalya Nikanorova）表示，鑑於近日來烏東當地情勢惡化，所以他們選擇儀式從簡。

分離主義分子官員長久以來都說最終想讓這些地區加入俄羅斯，但尼卡諾洛娃今天表示，他們主要的目標是要「解放共和國」。

她與頓內茨克駐俄羅斯「大使」馬克耶娃（Olga Makeyeva）一起公開現身時告訴記者說：「在那之後會舉辦一場公投。」

俄羅斯盟國敘利亞6月底成為除俄國外，率先承認這烏克蘭兩個分離主義地區獨立的國家。

尼卡諾洛娃表示，頓內茨克正與北韓就可能承認其獨立國家地位一事進行協商。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110713