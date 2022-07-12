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俄羅斯侵烏克蘭以來 逾4100億資產遭歐盟凍結

2022/7/12 20:23（7/12 20:42 更新）
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歐盟執委會司法執行委員瑞恩德斯12日表示，自莫斯科入侵烏克蘭以來，歐盟已經凍結俄羅斯價值138億歐元資產。圖為俄羅斯國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
歐盟執委會司法執行委員瑞恩德斯12日表示，自莫斯科入侵烏克蘭以來，歐盟已經凍結俄羅斯價值138億歐元資產。圖為俄羅斯國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社布拉格12日綜合外電報導）歐盟執委會司法執行委員瑞恩德斯（Didier Reynders）今天表示，自莫斯科2月24日入侵烏克蘭以來，歐盟已經凍結俄羅斯價值138億歐元（約新台幣4132億元）資產。

法新社報導，瑞恩德斯在布拉格告訴記者：「目前，我們已經凍結（俄羅斯）權貴和其他實體138億歐元，所以這是相當巨大的金額。」

在歐盟輪值主席國捷克舉行的歐盟司法部長非正式會議之前，他表示：「但我必須說，其中很大一部分，超過120億歐元…來自5個成員國。」

他拒絕透露是哪5個國家，但表示，他預期歐盟27個成員國的其他國家很快將加緊努力。

德國財政部長林德納（Christian Lindner）6月中估計，光是德國凍結的資產價值就達到44.8億歐元。

俄羅斯菁英、代理人及權貴特別工作組（The Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force，簡稱REPO）6月底表示，他們已查封俄羅斯權貴和官員300億美元資產，也已讓俄羅斯央行無法動用3000億美元。REPO成員包括美國、加拿大、英國、日本和其他盟邦。

目前為止，歐盟已通過6輪對俄制裁措施，包括6月初通過禁運俄羅斯石油。

總計98家公司和包括俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在內的1158名個人的財產遭凍結，並被禁止進入歐盟。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110712

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