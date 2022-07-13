尼古拉耶夫5平民死於砲轟 俄稱擊落4架烏國戰機

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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭總統府表示，今天在鄰近黑海的南部港口城市尼古拉耶夫周邊地區，至少有5人在俄軍砲擊下喪命。俄羅斯國防部則宣稱，俄軍今天在烏東和烏南擊落4架敵軍戰機。

法新社報導，烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，密集發射的28枚火箭彈破壞了尼古拉耶夫（Mykolaiv）部分地區的一間醫院和多間民宅。

提摩申科說：「維托夫斯克（Vitovsk）地區也遭砲擊。根據初步資料，有5名平民遇害。」

尼古拉耶夫州州長維塔利．金（Vitaly Kim）今天稍早表示，數座村莊昨晚遭到俄軍連夜轟炸，所幸無人傷亡。

俄羅斯國防部指出，俄軍已用「高精度地對空飛彈」瞄準尼古拉耶夫，並聲稱在該市以東殺死數十名烏國士兵。

據路透社報導，莫斯科還說，俄軍在烏東的頓內茨克（Donetsk）地區摧毀1架蘇愷-25（Su-25）、1架蘇愷-24（Su-24）戰機，並在尼古拉耶夫地區擊落另1架蘇愷-25與1架米格-29（Mig-29）戰機。

另一方面，美國財政部昨天宣布將向烏克蘭額外提供17億美元經濟援助，以繼續為該國的「必要服務」提供資金。

美國財長葉倫（Janet Yellen）在聲明中說：「對烏克蘭的最新經濟援助是拜登總統對烏國政府援助承諾的一部分…這項援助將協助烏國民主政府為人民提供必要服務。」

據聲明內容，這筆款項將用於烏國各項關鍵服務，包括支付醫護人員薪資。（譯者：施施）1110713