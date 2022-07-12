烏軍稱摧毀彈藥庫 塔斯社：烏南俄占領區受創7死

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）塔斯社今天報導，烏克蘭武裝部隊昨天攻擊烏克蘭南部赫松地區俄軍占領的新卡科夫卡市，造成至少7死。烏克蘭軍方則宣稱，烏軍在這場攻擊行動中並且摧毀了一座彈藥庫。

塔斯社（TASS）引述俄羅斯扶植的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）政府首長里歐涅夫（Vladimir Leontyev）的話報導：「目前已確定7死，約60傷。」

里歐涅夫還說：「還有很多人被埋在瓦礫下。傷者已經送醫，但還有很多人困在自家公寓和屋內。」

根據塔斯社，除了建築物受損，這起攻擊也造成一座肥料倉庫爆炸。

路透社無法立即證實塔斯社的報導。

烏克蘭官員則表示，他們的部隊已經摧毀新卡科夫卡鎮一座彈藥庫。敖德薩（Odesa）地區軍政總署發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）在通訊軟體Telegram表示，新卡科夫卡的彈藥庫「消失了」。

法新社報導，烏克蘭今天表示，烏軍攻擊烏克蘭南部俄羅斯占領的赫松（Kherson）地區俄軍陣地，以及一座彈藥庫。俄國扶植的當地官員表示，烏軍攻擊行動造成7人死亡。

烏克蘭軍方官員表示，除了摧毀火砲、裝甲車以及位於新卡科夫卡的一座彈藥庫，烏軍在烏南的砲擊和飛彈攻擊行動並且已經擊斃52名俄軍。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110712