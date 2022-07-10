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烏克蘭頓內茨克公寓遭攻擊倒塌 已知15死20多人受困

2022/7/10 21:54（7/10 22:08 更新）
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烏克蘭東部小鎮查西夫雅爾一處公寓社區9日遭到俄軍火箭攻擊，已知15人死亡，緊急救援部門表示，瓦礫堆下可能還有24人。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
烏克蘭東部小鎮查西夫雅爾一處公寓社區9日遭到俄軍火箭攻擊，已知15人死亡，緊急救援部門表示，瓦礫堆下可能還有24人。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
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（中央社烏克蘭查西夫雅爾10日綜合外電報導）烏克蘭東部小鎮查西夫雅爾一處公寓社區遭到俄軍火箭攻擊，死亡人數已增至至少15人，救援人員還在挖掘瓦礫堆，希望救出受困的另外20多人。

當地時間今天下午，緊急救援部門公布的死亡人數為15人，並表示瓦礫堆下可能還有24人。

在救援人員抬走一具覆蓋白布的遺體，並用起重機或徒手清除瓦礫堆時，當地居民魯蜜拉（Ludmila）稱：「我們跑到地下室，大樓被擊中3次，第一次是在廚房某處。」

「第二次（攻擊），我甚至不記得了，有閃光出現，我們跑向第二個入口，而後直接進入地下室。我們在那裡坐了一整夜，直到今天早上。」

一位不願透露姓名的查西夫雅爾（Chasiv Yar）居民告訴法新社：「我在臥室裡，出來時，一切開始搖晃、倒塌。」

她說：「爆炸的力量將我推入浴室，救了我一命，我全身是血。我差點出不來。」

俄羅斯國防部宣稱其部隊已摧毀頓內茨克地區城鎮康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）附近兩個存放美製M777榴彈砲的停機庫，並指這些榴彈砲曾被用來砲擊頓內茨克的住宅區。

烏克蘭軍事指揮部稱，在南部，烏軍向俄軍陣地發射飛彈並進行砲擊，包括赫松地區（Kherson）喬爾諾巴伊夫卡村（Chornobaivka）的俄軍彈藥庫。

路透社無法獨立查證有關戰場情況的說法，也未立即聯繫到烏克蘭軍方發言人對此發表評論。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110710

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