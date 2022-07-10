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斯里蘭卡缺糧動盪 布林肯歸咎俄限制烏國穀物出口

2022/7/10 20:15
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（中央社曼谷10日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，俄羅斯限制烏克蘭穀物出口，可能是導致斯里蘭卡動盪的因素，同時表示憂心可能還會激發其他危機。

法新社報導，斯里蘭卡已因糧食和燃料嚴重短缺而動盪好幾週。抗議民眾9日闖進斯里蘭卡總統官邸後，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）同意下台。

布林肯今天在泰國曼谷告訴記者：「我們看到俄國這次侵略（烏克蘭）對各地造成的衝擊，它可能導致斯里蘭卡當前局勢，我們憂心全球可能面臨的影響。」

布林肯並再度要求俄羅斯放行，讓估計約達2000萬公噸的穀物離開烏克蘭。他說：「我們目睹全球糧食安全日益惡化，俄羅斯入侵烏克蘭顯著加劇這種情況。」

布林肯提到泰國也受到衝擊，肥料價格因為俄國封鎖而「飆高」。

他說：「這事關重大，尤其是在泰國這類活躍農業國，因為我們都知道沒有肥料，代表明年收成會減少，價格可能會上揚。」

俄羅斯表示，如果烏克蘭軍隊清除港口水雷，就會讓載運食品的烏克蘭船隻離開。但這個選項被基輔（Kyiv）政府否決，擔心這麼做會危及烏國黑海（Black Sea）沿岸的安全。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110710

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