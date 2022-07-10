斯里蘭卡總統辭職 美籲各界領袖速化解社會不滿

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（中央社曼谷10日綜合外電報導）斯里蘭卡總統被趕出官邸並宣布辭職後，美國今天敦促斯國各界領袖迅速採取行動，為動亂政經情勢尋求長期解決方案。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）正在泰國曼谷訪問。法新社報導，國務院發言人表示，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）準備下台之際，美方呼籲斯國國會在這個時刻應要承諾改善國家情況，而不是為一黨之私。

他說：「我們敦促斯國現行政府或根據憲法選出的新政府，能迅速開展行動，找出一個解決方案，並據以施行，以達到長期的經濟穩定，並化解斯國人民對惡化經濟的不滿，包括電力、食品和燃料的短缺問題。」

拉賈帕克薩與美國的關係不穩，主因他駁斥對他在數十年血腥內戰中犯下戰爭罪的指控，以及他與中國的密切的經濟夥伴關係。

一度繁榮的斯里蘭卡正陷入前所未有的燃料和糧食短缺問題，美國和中國最近幾週都對斯里蘭卡提供協助。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110710