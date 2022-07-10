斯里蘭卡示威者大鬧總統官邸後 可倫坡恢復平靜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社可倫坡10日綜合外電報導）斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）官邸昨天遭不滿經濟崩潰的民眾闖入，拉賈帕克薩同意辭職後，商業首都可倫坡街頭今天恢復平靜。

大批抗議群眾昨天身披斯里蘭卡國旗闖入拉賈帕克薩官邸，跳進游泳池、躺到床上，另1批人則朝總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）私人住宅放火。此後威克瑞米辛赫的辦公室發布聲明，稱他願意辭職，以促成囊括所有政黨的新政府成立。

國會議長表示，拉賈帕克薩打算13日辭職。

反政府示威原本大致平和，但後來急劇升級，數千人昨天來到位於海濱的可倫坡，要求歷經數月都無法處理危機的拉賈帕克薩下台。

路透社報導，今天仍有示威者在總統官邸內閒晃，一些人忙著自拍。光鮮亮麗的官邸和許多人的苦難形成鮮明對比，人口2200萬的斯里蘭卡6月通貨膨脹來到創紀錄的54.6%，許多人沒東西吃、沒燃料用。

仰賴觀光的斯里蘭卡受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響爆發經濟危機，政府外債高築、石油價格飆漲、禁止進口化肥讓農業一蹶不振，在在都讓經濟雪上加霜。

國會議長阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）昨天在影片聲明中表示，總統已通知他將於13日辭職。

阿貝瓦迪那表示，拉賈帕克薩「決定7月13日下台，是為確保政權和平交接，因此我要求民眾尊重法律、保持平和」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110710