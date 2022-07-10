外交部：約50名僑民旅居斯里蘭卡 安全無虞

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（中央社記者游凱翔台北10日電）斯里蘭卡示威抗議頻傳，外交部今天表示，台灣旅居斯里蘭卡的僑民約有50人，目前均安全無虞；其中約10人計畫在7月底前陸續返台，籲請民眾基於自身安全，在斯里蘭卡仍有商務航班情況下宜儘速離境。

外交部副發言人崔靜麟上午告訴中央社記者，斯里蘭卡自今年1月以來政經情勢持續惡化，大眾情緒不滿高漲，各地示威抗爭頻傳。外交部日前已指示駐清奈辦事處隨時掌握當地情勢發展，與旅居斯里蘭卡僑團及相關團體保持密切聯繫，並預作沙盤推演，妥適規劃各種情況的因應方案，以提供僑胞相關協助。

崔靜麟表示，斯里蘭卡示威民眾昨天中午闖入斯里蘭卡總統官邸，斯里蘭卡政局再次陷入混亂。根據駐清奈辦事處最新資訊，台灣旅居斯里蘭卡的僑民現約有50人，目前均安全無虞；其中約10人計畫在7月底前陸續返台，駐處已於7月8日與斯里蘭卡台商會等進行視訊會議，提醒注意人身安全，備妥行李、旅行文件、糧食及飲水等物資，以隨時因應突發情勢。

崔靜麟指出，駐處將持續提供各類必要協助，呼籲民眾基於自身安全，在斯里蘭卡目前仍有商務航班的情況下宜儘速離境。

外交部「國外旅遊警示分級表」目前將斯里蘭卡列為「紅色」燈號警示，再次籲請民眾暫勿前往斯里蘭卡，在斯里蘭卡的台灣民眾如需急難救助，請撥打台灣駐清奈辦事處緊急聯絡電話：91-96000-99511；或請台灣親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。（編輯：蘇志宗）1110710