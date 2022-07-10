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斯里蘭卡抗議者拒讓步 稱占領官邸直到總統下台

2022/7/10 21:50（7/10 22:04 更新）
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斯里蘭卡抗議民眾9日闖入總統和總理官邸，總統拉賈帕克薩與總理威克瑞米辛赫兩人被迫逃出官邸。圖為10日持續占領總理官邸的示威者在室內或坐或躺休息。（美聯社）
斯里蘭卡抗議民眾9日闖入總統和總理官邸，總統拉賈帕克薩與總理威克瑞米辛赫兩人被迫逃出官邸。圖為10日持續占領總理官邸的示威者在室內或坐或躺休息。（美聯社）
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（中央社可倫坡10日綜合外電報導）斯里蘭卡抗議民眾昨天闖入總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）官邸，迫使拉賈帕克薩搭乘海軍艦艇離開，並宣布將辭職。不過，抗議民眾今天表示，總統下台前，他們拒絕讓步。

法新社報導，學生領袖韋拉瑟卡拉（Lahiru Weerasekara）告訴媒體：「我們的奮鬥還沒結束。」賈帕克薩目前在外海的一艘海軍艦艇上避難，他表示，將在13日下台。

韋拉瑟卡拉說：「在他真正下台前，我們不會放棄奮鬥。」

斯里蘭卡抗議行動領袖今天表示，他們將繼續占領總統和總理官邸，直到他們兩人辭職下台為止。抗議民眾昨天闖入總統和總理威克瑞米辛赫官邸，兩人被迫逃出官邸。

路透社報導，劇作家德奇克拉（Ruwanthie de Chickera）在其他協助協調反政府抗議活動的領袖陪同下，在記者會上表示：「總統必須辭職、總理必須辭職，這個政府必須下台。」

斯里蘭卡國會議長昨天表示，總理和總理屈服於強大的壓力下，計畫下台。反政府示威民眾昨天闖入總統和總理官邸，還在總理位於可倫坡的官邸縱火。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110710

斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，超過600萬民眾失去糧食保障，總統官邸9日遭大批憤怒民眾攻占。（法新社）
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