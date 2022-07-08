國旗飄揚蛇島 澤倫斯基：烏克蘭不會被擊垮

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（中央社基輔7日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭警告西方國家，對抗他的行動將為烏克蘭引來悲劇。對此，烏國總統澤倫斯基表示，烏國國旗重新飄揚在蛇島，象徵著他的國家不會被擊垮。

路透社報導，在俄羅斯入侵烏克蘭4個多月後，蒲亭（Vladimir Putin）向國會領袖們發表強硬的演說 ，宣稱俄國在烏國的行動才剛開始 ，而戰事拖得愈久，和平談判的希望就愈渺茫 。

蒲亭說：「我們聽過很多次了，西方國家想和我們作戰，直到烏克蘭剩下最後一兵一卒。這對烏國人民來說是個悲劇，但一切似乎都朝這個方向發展。」

對於蒲亭的說法，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）在今晚釋出的影片中嗤之以鼻。他說，歷時兩個月收復蛇島（Snake Island）的行動，就是對所有俄軍發出的警告。

他說：「讓所有俄羅斯船艦、飛機上的將領看看飄揚在蛇島的烏克蘭國旗，並讓他們知道，我們的國家是不會被擊垮的。」

蛇島是敖德薩 （Odesa）港南邊的小島，如今被視為是烏克蘭決心抗俄的象徵。

蛇島上一小群烏克蘭的駐軍，2月被俄軍要求投降，但他們誓死抵抗，因此遭到空襲。

俄羅斯6月底自稱是釋出善意而放棄占領蛇島，此舉被烏克蘭視為是勝利，也期盼這有助於鬆解俄國對烏國港口的封鎖。

烏克蘭今天在收復的蛇島上，升起該國藍、黃色國旗。對此，俄羅斯派出戰機攻擊蛇島，打擊島上的烏軍。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110708