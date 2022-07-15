俄國設「過濾營」疑虐烏克蘭平民 歐安組織關切

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（中央社維也納14日綜合外電報導）全球最大安全組織「歐洲安全暨合作組織」（OSCE）今天發表報告，對於數以萬計烏克蘭人在俄羅斯於烏克蘭成立所謂「過濾中心」疑似受虐的待遇，表達「嚴正關切」。

法新社報導，這份長達115頁的報告提到，「有些描述說，人們在這些過濾中心（filtration centres）遭受嚴厲審問及備受屈辱的搜身」；報告還稱，成立這類過濾中心是「令人震驚」的現象。

報告補充表示，那些被發現與烏克蘭政府合作的人「經常憑空消失」，據說有些被移送到俄國控制的領土，在當地遭到拘留甚至殺害。

這份報告的依據是歐安組織的3名專家在4月1日至6月25日對俄烏戰爭進行的一項調查任務。俄國於2月24日開始入侵烏克蘭，歐安組織於這天到4月1日執行過一項類似任務，這次是第2度執行任務。

在前一項任務中，專家找到「違反國際人道法的清晰模式」。第2項任務也發現「對國際人道法的嚴重侵害」，尤其是在專家團隊造訪的布查鎮（Bucha）和伊爾平鎮（Irpin）。

報告指出，「被殺害的平民屍體上留有折磨、虐待的跡象，這也顯示了對人道原則的漠視。」報告還提到，在衝突期間有多次針對性的殺戮、性侵、綁架及大規模流放平民的紀錄。

報告表示：「第2項任務…嚴正關切烏克蘭平民據稱在所謂過濾中心遭受虐待的情況。」

根據報告，烏克蘭當局及人道組織表示，數以萬計平民被流放至俄羅斯前，會先被帶往烏東「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）的過濾中心，並留下個人資料、指紋及身分證明等紀錄。

報告援引烏克蘭駐歐安組織大使欽巴柳克（Yevhenii Tsymbaliuk）的說法提到，在俄國控制的區域中，約有20處類似設施。

英國駐歐安組織代表布希（Neil Bush）在會議上說，這份報告是一個「真實世界的恐怖故事」。他表示：「俄國身為歐安組織成員國之一，基於其行為，這種恐怖對烏克蘭各地民眾而言已成為日常。」他還說：「這是對人性赤裸裸的侮辱，這本身就是一種墮落。」

歐安組織成立於1975年的冷戰高峰期，旨在促進東西方陣營的關係，目前有57個成員國，包括北大西洋公約組織（NATO）國家及俄國的盟友。（實習編譯：廖彥甄/核稿：曾依璇）1110715