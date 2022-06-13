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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/283

控訴俄羅斯過濾營施暴 烏克蘭難民：6旬婦被迫脫衣驗身

2022/6/13 20:59（6/13 21:37 更新）
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圖為俄軍人員12日行經通往馬立波的道路。（美聯社）
圖為俄軍人員12日行經通往馬立波的道路。（美聯社）
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（中央社喬治亞特比利西13日綜合外電報導）英國「衛報」報導，逃到喬治亞的烏克蘭難民揭露，他們在俄羅斯「過濾營」（Filtration camp）受盡屈辱，包括被迫脫衣驗身或目睹同胞被毆，就連6旬婦女也受荼毒。

衛報（The Guardian）指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，估計有2萬名烏國人民已進入喬治亞，其中許多人途經俄羅斯，通過喬治亞北部城市卡茲貝基 （Kazbegi）山區邊界抵境。

為進入俄羅斯，許多烏克蘭人被迫經歷所謂的過濾程序，期間他們被拍照、審問、採集指紋及審查手機內容。

男性被下令脫到只剩內衣，以便檢查他們身體是否刺青，因紋身可能顯示他們與烏克蘭民族主義團體有關。關於他們自己或認識的人是否曾在烏軍服役，每個人都會遭到盤問。

當輪到烏克蘭婦女歐倫娜（Olena）接受訊問時，她已睡在地板經歷又冷又餓的3週。即便如此，俄國男性官員仍下令她脫掉罩衫接受檢查，她發現自已面臨逃離家鄉馬立波（Mariupol）以來最大的侮辱煎熬。

歐倫娜在喬治亞首都特比利西（Tbilisi）一家咖啡廳闡述她的恐怖經歷。她表示：「肩膀上若有瘀傷，可能意味你是一名狙擊手。」

她提及：「我告訴他，我今年8月將滿60歲。我怎麼可能是名狙擊手？」但這名官員看起來並不在乎，告訴她：「總之我現在沒有戴眼鏡。現在脫掉妳的上衣。」

歐倫娜回憶說，自己在受訊問期間，一名警衛在旁邊桌子盤問一名男子，因為發現他身上有烏克蘭國徽圖案的鑰匙圈。

她回憶稱，之後有4名守衛拿著警棍，殘暴地毆打這名男子，腳踢他的頭部，之後將他丟到外面，當時外面溫度攝氏零度以下，他沒穿外套或戴帽。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110613

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，估計有2萬名烏國人民已進入喬治亞，其中許多人途經俄羅斯。（中央社製圖）
自俄羅斯入侵烏克蘭以來，估計有2萬名烏國人民已進入喬治亞，其中許多人途經俄羅斯。（中央社製圖）
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