俄前總理估烏克蘭戰爭打兩年 諷蒲亭成昏君

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）俄羅斯的卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）曾是總統蒲亭（Vladimir Putin）治下首位總理，卻說連在他最糟糕的惡夢中，都未想過他的前長官會對烏克蘭發動全面戰爭。

2000到2004年擔任俄國總理的卡西亞諾夫在法新社訪問影片中說，他預測俄烏戰爭可能持續長達兩年，但他堅信俄羅斯有望重回民主道路。

64歲的卡西亞諾夫昔日在任內熱烈支持與西方保持密切關係，他說自己和其他許多俄羅斯同胞一樣，在事發前幾週都不相信會真的發生戰爭。

卡西亞諾夫在俄國2月24日入侵烏克蘭前3天看到蒲亭召開最高領導層國安會，才明白蒲亭不是在虛張聲勢。卡西亞諾夫說：「當我看到俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）高層開會，我才意識到，沒錯，會發生戰爭。」

他還說，他覺得蒲亭已無法正常思考。他說：「我非常了解這些人，看他們一眼就知道，蒲亭已經昏昏然，這不是指醫學上的迷糊不清，而是政治上的昏聵糊塗。我之前認識的蒲亭不是這樣。」

卡西亞諾夫被蒲亭拔官後加入俄羅斯反對派陣營，成為最直言不諱批評克里姆林宮的人士之一。他目前是在野黨人民自由黨（People's Freedom Party）的領導人。

卡西亞諾夫表示，他因為這場戰爭離開俄國，現居歐洲，但基於擔憂自身安全，拒絕透露他目前所在位置。他的親近盟友涅姆佐夫（Boris Nemtsov）2015年在克里姆林宮附近遭槍殺身亡。最知名的蒲亭政敵納瓦尼（Alexei Navalny）2020年也疑遭下毒，如今身陷囹圄。

卡西亞諾夫預測這場戰爭可能會持續長達兩年，並表示烏克蘭一定要贏。他說：「如果烏克蘭倒下，接下來將輪到波羅的海國家。」他並說，戰爭的結果也將決定俄羅斯的未來。

卡西亞諾夫認為，蒲亭最終將被安全部門控制的「魁儡接班人」接替，但繼任者將無法長期控制國家機器，因此最終俄羅斯將舉行自由公正的選舉。他說：「我相信俄羅斯將回到重建民主國家的道路。」

不過他也預估，要對俄國進行「去共產化」和「去蒲亭化」大約需要十年時間，「這將很困難，尤其是在這場罪惡的戰爭之後」。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1110613