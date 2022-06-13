芬蘭議長：與瑞典挪威應考慮在北極圈內聯合空防

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（中央社赫爾辛基13日綜合外電報導）芬蘭國會議長今天表示，芬蘭、瑞典與挪威應考慮未來數年在北極圈內合力組織空中防禦。

如果芬蘭和鄰國瑞典成功申請加入北大西洋公約組織（NATO），芬蘭和瑞典可能首次考慮和已經是北約成員的共同鄰邦挪威聯合組織部分防禦系統。

芬蘭國會議長范哈能（Matti Vanhanen）表示：「我們3國－瑞典、挪威和芬蘭都有相對強大的空軍，我們必須控制邊境和領空。」

他正在芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）於芬蘭楠塔利（Naantali）避暑住所舉辦的活動上，與挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）商討北約議題和國安政策。

曾任芬蘭總理的范哈能說：「未來幾年，共同控制領空是很自然的事。」

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典都拋棄了傳統的中立立場，尋求加入北約，但入會申請卻遭到土耳其反對，土耳其指控兩國窩藏恐怖分子。

斯托爾表示，他認為北歐國家在北極圈內可以展開的跨國合作不僅限於國防領域，還包括能源和鐵路。

斯托爾表示，「我正嘗試告訴我國政府機關，挪威過去必須與俄國發展跨國關係的許多措施，都應該轉移焦點，改與瑞典和芬蘭合作」。他並提出可能在芬蘭和挪威的北部港口之間建設鐵路，例如特琅索（Tromso）和基爾凱內斯（Kirkenes）。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110613