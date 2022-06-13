北頓內茨克爭奪戰 烏克蘭官員：俄軍控制7成市區

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烏克蘭官員13日表示，俄羅斯軍隊已控制東部城市北頓內茨克7成市區，並攻擊有數百位平民避難的區域。（中央社製圖）

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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭官員今天說，俄羅斯軍隊已控制東部城市北頓內茨克7成市區，並攻擊有數百位平民避難的區域，這場景如同俄軍上個月針對烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）的殘酷攻勢。

烏東親俄的分離主義人士宣稱，北頓內茨克（Sievierodonetsk）最後一座連外橋梁已被摧毀，當地的烏克蘭守軍現在必須投降，否則就會面臨戰死。烏克蘭方面則表示，儘管遭受嚴重破壞，但仍有其他對外路線。

烏克蘭政府已發出日益急迫的呼籲，要求各國提供更多西方武器來協助保衛北頓內茨克。基輔當局指出，北頓內茨克可能是爭奪烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）之戰結果及這場戰爭未來走向的關鍵。

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，當地正進行激烈戰鬥，烏克蘭軍隊逐棟逐戶地抵禦敵方攻勢。

蓋戴指出，俄國軍隊目前控制北頓內茨克大約70%市區。

他今天還說：「俄羅斯人持續攻擊這座城市，他們在火砲方面擁有明顯優勢，在一定程度上擊退了烏克蘭軍隊。」

他更提到，俄軍砲火襲擊了阿佐特化工廠（Azot），數百位平民正在那裡避難。

蓋戴表示，位於北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）西岸的北頓內茨克孿生城市利西昌斯克（Lysychansk）也遭俄軍砲火攻擊，當地有一名6歲孩童不幸喪命。

但路透社無法獨立證實前述說法。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110613