更多編輯台推薦新聞：
黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...
生活

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美股開盤大跌 標普逼近熊市
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/283

北頓內茨克爭奪戰 烏克蘭官員：俄軍控制7成市區

2022/6/13 21:23（6/13 21:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭官員13日表示，俄羅斯軍隊已控制東部城市北頓內茨克7成市區，並攻擊有數百位平民避難的區域。（中央社製圖）
烏克蘭官員13日表示，俄羅斯軍隊已控制東部城市北頓內茨克7成市區，並攻擊有數百位平民避難的區域。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭官員今天說，俄羅斯軍隊已控制東部城市北頓內茨克7成市區，並攻擊有數百位平民避難的區域，這場景如同俄軍上個月針對烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）的殘酷攻勢。

烏東親俄的分離主義人士宣稱，北頓內茨克（Sievierodonetsk）最後一座連外橋梁已被摧毀，當地的烏克蘭守軍現在必須投降，否則就會面臨戰死。烏克蘭方面則表示，儘管遭受嚴重破壞，但仍有其他對外路線。

烏克蘭政府已發出日益急迫的呼籲，要求各國提供更多西方武器來協助保衛北頓內茨克。基輔當局指出，北頓內茨克可能是爭奪烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）之戰結果及這場戰爭未來走向的關鍵。

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，當地正進行激烈戰鬥，烏克蘭軍隊逐棟逐戶地抵禦敵方攻勢。

蓋戴指出，俄國軍隊目前控制北頓內茨克大約70%市區。

他今天還說：「俄羅斯人持續攻擊這座城市，他們在火砲方面擁有明顯優勢，在一定程度上擊退了烏克蘭軍隊。」

他更提到，俄軍砲火襲擊了阿佐特化工廠（Azot），數百位平民正在那裡避難。

蓋戴表示，位於北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）西岸的北頓內茨克孿生城市利西昌斯克（Lysychansk）也遭俄軍砲火攻擊，當地有一名6歲孩童不幸喪命。

但路透社無法獨立證實前述說法。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110613

延伸閱讀
控訴俄羅斯過濾營施暴 烏克蘭難民：6旬婦被迫脫衣驗身芬蘭議長：與瑞典挪威應考慮在北極圈內聯合空防俄羅斯發戰爭財化石燃料進帳近3兆 法國增購天然氣成最大客戶俄軍猛攻北頓內茨克 烏東州長估一兩天內被拿下俄烏在北頓內茨克激烈巷戰 澤倫斯基簽令制裁蒲亭美能源特使：俄賣油氣收益比侵烏前還高
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀