俄軍炸毀北頓內茨克連外橋梁 澤倫斯基指受傷孩童成抗暴表徵

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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基說，烏克蘭部隊正在北頓內茨克市與俄軍激烈交戰，捍衛這座城市的每一寸土地；與此同時，俄軍摧毀通往另一座城市的橋梁，平民只剩一條對外疏散路線。

路透社報導，烏東前線城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）已成爭奪烏東頓巴斯（Donbas）地區控制權的核心戰場。自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，俄軍已經占領北頓內茨克市大部分地區，並在血腥攻擊中摧毀這座城市部分地區。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚透過影片發表演說時表示：「占領者的關鍵戰術目標沒有改變：他們正在向北頓內茨克市推進，當地正發生激烈戰鬥，我們正在捍衛這座城市的每一寸土地。」他補充說，俄軍試圖在頓巴斯地區部署後備軍人。

澤倫斯基說，烏國一名12歲孩童在俄羅斯飛彈襲擊中受傷，照片曝光後，如今已成俄烏衝突的表徵。

他說：「這些事實將凸顯全球如何看待俄羅斯。」

他說：「不是彼得大帝（Peter the Great），也不是俄國文豪托爾斯泰（Lev Tolstoy），而是在俄羅斯攻擊中傷亡的孩子。」他指的是俄羅斯總統蒲亭上週將自己下令入侵烏克蘭的行動，與彼得大帝18世紀對戰瑞典時征服波羅的海沿岸的歷史相提並論。

烏東盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）說，烏克蘭和俄羅斯軍隊今天仍在北頓內茨克市進行巷戰。

俄軍占領北頓內茨克市的大部分地區，烏克蘭軍隊仍控制一個工業區和數以百計平民避難的阿佐特化工廠（Azot）。

蓋戴說，俄軍摧毀連接北頓內茨克市和利西昌斯克市（Lysychansk）的一座橋梁，聯繫兩地的3座橋梁如今只剩一座。

他說，如果砲擊導致最後一座橋梁坍塌，這座城市將真正與世隔絕，無法駕車離開北頓內茨克市。蓋戴說，雙方不僅缺乏停火協議，也沒有商定的疏散走廊。

蓋戴說，俄羅斯砲擊利西昌斯克市，炸死一名6歲兒童。

路透社無法獨立證實上述說法。

法新社報導，隨著雙方在北頓內茨克市的戰鬥愈來愈激烈，俄軍今天表示，他們針對烏克蘭西部一處存放美國和歐盟武器的地點發動攻擊。

烏克蘭特諾皮爾州（Ternopil）州長楚西（Volodymyr Trush）表示，烏西城市克奧提科夫（Chortkiv）遭到飛彈襲擊，一處軍事設施部分被毀，22人受傷，其中包括一名12歲的兒童。

在戰場之外，歐洲聯盟（EU）執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天表示，歐盟委員會將在下週前就烏克蘭的歐盟候選國地位提出明確信號。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110613