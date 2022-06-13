俄以火砲支援攻勢 烏軍被逼出北頓內茨克市中心

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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，烏克蘭和俄羅斯雙方軍隊在烏東城市北頓內茨克（Severodonetsk）交戰數星期後，目前烏軍已經被逼出市中心。

烏克蘭軍方在臉書發文指出：「敵軍在火砲支持下，在北頓內茨克發起突擊行動，已經取得部分成功，將我方部隊從市中心逼退。」

盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）表示，俄軍於晚間在北頓內茨克取得部分成功。

他在臉書發文表示，他們「將我方部隊從市中心逼退，繼續摧毀我們的城市」。

蓋戴表示，俄軍「集結愈來愈多裝備」，要「包圍」北頓內茨克，以及附近城市利西昌斯克（Lysychansk）。

他指出，在與北頓內茨克一河之隔的利西昌斯克，過去24小時內有3名平民在砲擊中喪生，包括一名6歲男童。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天晚間表示，烏軍與俄軍正在北頓內茨克「為了幾乎每一公尺」土地而奮戰。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110613