俄軍猛攻北頓內茨克 烏東州長估一兩天內被拿下

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（中央社倫敦/基輔12日綜合外電報導）英國國防部今天指出，俄羅斯正運用在兵力比和砲火上的優勢，逐步占領烏克蘭東部北頓內茨克巿及周邊。烏東盧甘斯克州長蓋戴預計俄軍將盡全力於今天或明天拿下這座城巿。

路透社報導，英國國防部在情報更新最新推文中說，俄羅斯最近幾週可能已經開始準備從一些戰鬥編隊中部署第三營。

盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今天說，烏克蘭仍然控制位於北頓內茨克（Severodonetsk）的阿佐特化工廠（Azot），數百名平民在那裡避難。

蓋戴接受烏克蘭的電視台訪問時說：「阿佐特化工廠沒有被封鎖，緊鄰化工廠的街道上持續進行著戰鬥。」

他說，預計俄羅斯軍隊將盡全力於今天或明天占領北頓內茨克。

與此同時，烏克蘭國家衛隊（National Guard）亞速軍團（Azov Regiment）前任指揮官若林（Maksym Zhorin）今天說，在南部城市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）被圍困期間遇難的許多烏克蘭守軍遺體仍待領回。

若林說，根據最近的交換條款，大約有220具遺體已被送往基輔，但有「同樣數量的遺體仍在馬立波」。

若林在上傳社群媒體平台Telegram的一段影片中說：「進一步交換的談判仍在繼續，以便將所有遺體送回家。絕對必須歸還所有遺體，這是我們將努力去做的事。」（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1110612