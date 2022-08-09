受西方經濟制裁下 俄羅斯對巴西出口成長95%

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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）根據巴西經濟部的數據，因今年2月下旬入侵烏克蘭而被西方經濟制裁的俄羅斯，今年1月至7月對巴西的出口成長95%，超越原先排名較前的巴西貿易夥伴。

自2月俄烏開戰以來，美國和歐洲各國對俄羅斯祭出貿易、金融和外交制裁。但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）6月向金磚五國（BRICS）的中國、印度、巴西和南非喊話，表示將重新調整銷售方向。

根據巴西外交部，在俄烏戰爭的頭幾個月裡，美國和歐洲對巴西施加強大壓力，要求總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府支持孤立俄羅斯的倡議。7月中旬，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）致電波索納洛，要求所有貿易夥伴加入對俄羅斯的制裁。

波索納洛政府不僅沒有回應制裁要求，還繼續與克里姆林宮保持對話，官方數據更證實俄羅斯與巴西的貿易流量擴大：2021年1月至7月，巴西從俄羅斯進口26億美元；2022年前7個月升至51億美元，幾乎增加一倍。同期巴西從世界各地的進口平均成長率為32%。

2021年，俄羅斯產品占巴西進口總額2.2%，如今已達3.3%，從原本在巴西市場參與度國家排名第11，現在排名第5，超越墨西哥、韓國、日本和加拿大，以及安地斯山共同體（Andean Community）國家累積對巴西的出口。

按照目前的速度，不排除巴西從俄羅斯的進口可能超過巴西購買的阿根廷產品（今年前7個月71億美元）。主要原因包括燃料價格上漲，以及巴西提前購買俄羅斯的化肥，導致俄羅斯對巴西進口額增加。

俄烏戰爭期間，巴西對俄羅斯出口也增加，但速度較慢。根據經濟部的數據，交易額從2021年8.43億美元增加到2022年11億美元。（編輯：郭中翰）1110809