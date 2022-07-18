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歐盟內部報告：俄羅斯經濟受制裁打擊將嚴重衰退

2022/7/18 06:38（7/18 07:16 更新）
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俄羅斯因為入侵烏克蘭受到西方空前的制裁，預計俄羅斯的經濟今年將大幅萎縮10.4%。圖為俄羅斯國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
俄羅斯因為入侵烏克蘭受到西方空前的制裁，預計俄羅斯的經濟今年將大幅萎縮10.4%。圖為俄羅斯國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者林育立柏林17日專電）俄羅斯因為入侵烏克蘭受到西方空前的制裁，歐盟內部報告顯示，制裁正逐漸發揮效果，預料俄國經濟今年將大幅衰退10.4%。

「德新社」（DPA）報導，歐盟一份內部報告指出，俄羅斯去年對歐盟的出口總值730億歐元（約新台幣2兆2000億元），其中高達48%因制裁將無法出口到歐盟；自從2月24日俄國出兵烏克蘭以來，歐盟已凍結俄國權貴138億歐元（約新台幣4200億元）的資產。

一位不具名的歐盟官員表示，根據目前可獲得數據，雖然制裁的時間還不長，效果已開始發揮，隨著時間影響將更為顯著，預計俄羅斯的經濟今年將大幅萎縮10.4%。

歐盟專家在報告中分析說，歐盟的出口禁令衝擊俄國的電腦、電信和汽車工業，俄國航空業深受歐盟關閉領空和零件出口禁令的打擊，多數航空公司無法符合國際飛安標準；受制裁影響，俄國被迫調整經濟模式，走向自給自足。

報告中還指出，目前俄國已有7萬名資通訊人才出走，預計未來將有10萬人跟進，影響俄國的經濟。

俄國經濟主要仰賴化石燃料出口，未來幾個月可望受到歐盟制裁的重創。

報告還提到，歐盟8月10日開始對俄國煤炭實施進口禁令，俄國煤炭出口將有1/4受到影響。

歐盟12月5日起禁止從俄國進口原油，明年2月5日起禁止從俄國進口煉油製品，預計俄國對歐盟的原油和煉油製品出口將驟降90%，對於收入有45%靠石油出口的俄國政府來說將是一大打擊。

不過，西方國家聯手對俄國進行制裁，自己的經濟也會受到影響。

報告指出，制裁造成歐洲小麥等農產品、木材價格上揚，俄羅斯為報復而限制惰性氣體出口，對半導體的生產也造成影響。

為因應能源價格飆漲，到6月中為止，歐盟各國政府已付出逾2000億歐元（約新台幣6兆元）補貼企業。（編輯：陳彥鈞）1110718

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