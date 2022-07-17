烏稱俄軍準備下階段攻勢 G20財長會議無公報

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（中央社基輔17日綜合外電報導）俄羅斯當局下令軍隊加強行動後，烏克蘭官員說俄軍準備發動下一階段的攻勢。另外，20國集團（G20）財長會議落幕，但因各國對俄侵烏態度分歧，會後無法發布公報。

●烏克蘭：敵軍似準備攻向斯拉夫揚斯克

俄羅斯16日表示，俄軍會加強在烏克蘭「所有作戰地區」的軍事行動。烏克蘭一名軍事官員隨後表示，俄羅斯準備發動下一階段的攻勢。

根據基輔當局，俄軍近日以火箭和飛彈砲轟多座城市，造成數十人喪生。烏克蘭國防部情報總局發言人史基比茨基（Vadym Skibitskyi）說：「整個前線沿線確實敵軍動作頻頻…顯然現在準備發動下一階段攻勢。」

烏克蘭軍方說，俄羅斯似乎正重新部署軍隊，準備攻向烏東城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。

另一方面，俄羅斯國防部表示，俄軍已摧毀一套「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）的發射台和重新裝填載具，這套系統部署在烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近。

俄國國防部也說，俄軍摧毀烏克蘭南部敖德薩（Odesa）一處儲放「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈的庫房，這些飛彈來自北大西洋公約組織（NATO）國家。

●MH17空難8週年 澤倫斯基矢言將罪犯繩之以法

17日適逢馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH17班機在烏克蘭東部被擊落8週年，國際調查人員表示，可能是當地親俄民兵發射了俄國地對空飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄國持續在烏克蘭土地上播種悲傷和死亡，「但一切都會有處罰，每個罪犯都會被繩之以法」。

●俄稱增加葵花籽油、向日葵粕出口額

為避免短缺並舒緩國內物價壓力，俄羅斯3月底開始至8月底止禁止出口葵花籽，並對葵花籽油設定出口限額。

俄國政府17日則表示，已將葵花籽油的出口額度從之前的150萬公噸上調40萬公噸，向日葵粕的出口限額則從之前的70萬公噸上調15公噸。相關限制將實施至8月31日。

俄羅斯政府還說，決定放寬限制是因為國內市場供應充足，生產商將因出口增加而受惠。

●歐盟將商討升高制裁俄羅斯

俄羅斯遭控運用歐洲最大核電廠儲備武器，並且對鄰近的烏克蘭南部地區發射飛彈。歐洲聯盟18日將就收緊對俄羅斯制裁進行商討。

烏克蘭原子能機構負責人柯亭（Petro Kotin）指出，遭到占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠情勢「極度緊張」，俄羅斯已經安裝飛彈發射器，運用此一設施對第聶伯羅彼得羅夫斯克州進行砲擊。

●加國財長批讓俄參加G20「荒謬」

G20財長會議16日落幕，在為期2天的會議中，各成員國財長尋求解決糧食和能源危機的辦法，同時指責俄羅斯技術官僚導致情況惡化。

由於各國對俄羅斯入侵烏克蘭態度分歧，會後無法發布公報。對此加拿大財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）痛批，讓俄國參加會議的決定堪稱「荒謬」。

她在峇里島的記者會上表示：「（邀請）俄羅斯出席這次會議，就像邀請縱火犯參加消防隊會議。」她還說，為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動戰爭提供資金的俄國技術官僚，與在戰場上攻擊烏克蘭的俄軍將領一樣，事實上都是戰爭罪行的共犯。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1110717