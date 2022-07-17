拜登首度會晤埃及總統 商討糧食與能源安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅16日綜合外電報導）埃及總統府表示，總統塞西今天在沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）的阿拉伯峰會（Arab summit）場邊首次會晤美國總統拜登，雙方就糧食安全和能源供應中斷等問題交換意見。

路透社引述埃及總統府聲明報導，塞西（Abdel Fattah al-Sisi）與拜登還商討恢復巴勒斯坦和平進程的可能方式，以及埃及如何就「衣索比亞文藝復興大壩」（Grand Ethiopian Renaissance Dam）營運事宜簽訂具有法律約束力的協議。

2月下旬俄羅斯入侵烏克蘭後，全球小麥、石油等商品價格飆漲，埃及正面臨沉重經濟壓力。

多年來，開羅一直希望就文藝復興大壩與衣索比亞達成協議。這座大壩於2011年4月在衣國境內青尼羅河（Blue Nile River）上動工興建，耗資48億美元，目前尚未竣工，預料建成後將是一座蓄水740億立方公尺的巨無霸水庫。

受到人權議題歧見影響，拜登上任的前幾個月裡，埃及和美國的關係並不和睦。此後埃及於2021年5月促成巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）與以色列達成停火協議，美埃兩國才開始恢復接觸。（譯者：施施）1110717