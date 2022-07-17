烏克蘭貨機載11噸地雷武器 墜毀希臘8人罹難

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一架由烏克蘭航空業者營運的安托諾夫貨機16日在希臘北部墜毀，墜機後2小時內持續聽見爆炸聲。（Laskaris Tsotsas/Eurokinissi via 路透社）

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（中央社貝爾格勒17日綜合外電報導）一架貨機從塞爾維亞起飛後，昨晚墜毀在希臘卡瓦拉市（Kavala）附近，塞爾維亞國防部長史蒂芬諾維奇（Nebojsa Stefanovic）今天表示，8名機組人員全數罹難。

法新社報導，史蒂芬諾維奇還說，這架安托諾夫An-12（Antonov An-12）貨機載著大約11公噸的武器和地雷，準備飛往孟加拉。

據希臘民航局表示，這架由烏克蘭貨運航空業者Meridian操作的貨機，從塞爾維亞要飛往約旦，途中曾要求在希臘北部城市卡瓦拉機場緊急降落，但終究未能抵達機場。

當地居民通報看見一顆火球，並在墜機後2小時內持續聽見爆炸聲。

由於墜機現場散發濃烈氣味，由市政府、警方和消防隊人員組成的協調委員會要距離墜機現場最近的2個社區居民整晚緊密門窗、不要外出，並配戴口罩，以防萬一。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110717