烏克蘭貨機墜毀希臘洩毒氣 當局搜救前先出動無人機

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一架烏克蘭貨機16日在希臘北部的卡瓦拉附近墜毀。（中央社製圖）

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（中央社雅典17日綜合外電報導）1架由烏克蘭航空業者營運的安托諾夫（Antonov）貨機昨天在希臘北部卡瓦拉（Kavala）附近墜毀，當局今天將派出無人機前往貨機墜毀處。

據國營電視台報導，由於擔心未知貨物的毒性，軍隊、炸藥以及希臘原子能委員會（Greek Atomic Energy Commission）的專家接近現場之前，當局預計會先行出動無人機。

消防隊稱，安托諾夫An-12（Antonov An-12）貨機昨晚在希臘北部佩里科利（Paleochori）附近墜毀。

目擊者在社群媒體分享的影片顯示，飛機墜地時被巨大的火球吞沒。

昨晚，居住在墜機地點方圓兩公里的人們被要求留在家中並戴上口罩。由於煙霧有毒，兩名消防員今天清晨因呼吸問題被送往醫院。

目擊者稱，飛機著火，他們聽到了爆炸聲。

地方官員表示，已經出動7輛消防車前往墜機現場附近，但因為貨機墜毀後不斷爆炸，還無法接近。

根據媒體報導，這架貨機從塞爾維亞飛往約旦途中，曾要求在卡瓦拉機場緊急降落，但最後沒能成功。

官方消息沒有說明機上人數，但希臘廣播電視公司（ERT）報導，機上載有8人。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110717