烏克蘭貨機載危險物質 墜毀希臘北部後持續爆炸[影]

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一架由烏克蘭航空業者營運的安托諾夫貨機16日在希臘北部墜毀，墜機後2小時內持續聽見爆炸聲。（Laskaris Tsotsas/Eurokinissi via 路透社）

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（中央社希臘帕萊奧喬里16日綜合外電報導）希臘當局表示，一架由烏克蘭航空業者營運的安托諾夫（Antonov）貨機今天在希臘北部墜毀。當地居民通報看見一顆火球，並在墜機後2小時內持續聽見爆炸聲。

美聯社和法新社報導，希臘民航局表示，這架由貨運航空業者Meridian操作的安托諾夫An-12（Antonov An-12）貨機，從塞爾維亞飛往約旦途中曾要求在希臘北部城市卡瓦拉（Kavala）機場緊急降落，但終究未能抵達機場。

據希臘媒體報導，當時機上載有8名人員，且搭載12噸重的「危險物質」，多為爆裂物。但當地幾位官員表示，他們沒有機上貨物的具體資訊，且提供的機上人數也是眾說紛紜，莫衷一是。

由於墜機現場散發濃烈氣味，由市政府、警方和消防隊人員組成的協調委員會要距離墜機現場最近的2個社區居民整晚緊密門窗、不要外出，並配戴口罩，以防萬一。

當局表示，不清楚機上是否有危險化學物質，包括電池裡的內容物。

影片來源：ΕΡΤ Α.Ε.

根據路透社消息，上傳到希臘廣播電視公司新聞網（ERT News）網站和社群媒體的影片可見這架飛機全面燃燒，一路快速下降，最後撞擊地面，似乎發生爆炸。

希臘廣播電視公司報導，軍方和爆裂物專家正在前往現場，但預料他們在天亮前不會展開行動，來自希臘原子能委員會的專家將加入他們的行列。

消防人員表示，消防部門已經封鎖了墜機地點半徑約400公尺的區域，封鎖區域將在天亮時擴大。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110717

一架烏克蘭貨機16日在希臘北部的卡瓦拉附近墜毀。（中央社製圖）

▼網友在臉書上傳貨機墜毀的過程影片