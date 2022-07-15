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傳美國要求禁止俄商船靠港 印度批美知會方式

2022/7/15 11:34
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（中央社記者林行健新德里15日專電）印度媒體報導，美國駐孟買領事館上個月曾致函當地港務局，要求禁止俄羅斯船隻入港。印度外交部昨天間接證實相關報導，並回應，美方應透過外交部轉達相關要求，而非直接與港口聯絡。

印度「經濟時報」（Economic Times）12日報導，美國駐孟買領事館上個月以俄羅斯正因侵略烏克蘭而被制裁為由，寫信要求孟買港務局禁止俄羅斯商船進港。

報導說，孟買港務局接到信後詢問運輸總局的意見，而運輸總局則把事件呈報給外交部。

「經濟時報」引述消息人士說， 美方在事發後稱相關信函屬於私人性質。

回應印度媒體提問，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）昨天下午在例行記者會上說，外交部已注意到此事，並已知會相關領事館，此類外交書信的適當管道是外交部以及駐新德里的大使館。

巴格奇補充，印度與俄羅斯在俄烏戰爭背景下的經濟與商業往來，外交部過去已多次清楚表達立場，現階段沒有補充說法。

俄烏開戰以來，印度並未參與針對俄羅斯的經濟制裁，繼續跟俄羅斯購買石油及其他物資，引起部分西方國家的微詞，但印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）4月間曾回嗆，歐洲國家買得更多。

此外，印度政府多次說明，印度的所有能源採購，包括俄羅斯石油在內，都是基於確保國家的能源安全。

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俄羅斯入侵烏克蘭之後，印度在聯合國的俄烏議題相關投票多選擇棄權，且未曾直接點名譴責俄羅斯的戰爭行為，僅呼籲相關各方以對話及外交手段處理爭議。

印度早於冷戰時期就與當時的蘇維埃聯邦建立友好關係。觀察人士指出，近年來印度與中國的邊界爭議加劇，加上美國與印度仇敵巴基斯坦有深化友好關係的趨勢，使得印度更需維繫與俄羅斯的關係，謀求力量平衡。（編輯：高照芬）1110715

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