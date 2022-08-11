克里米亞俄空軍基地爆炸 頓內茨克爆發激戰

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（中央社基輔11日綜合外電報導）俄羅斯矢志拿下整個烏東工業重地頓巴斯地區，俄烏雙方11日在皮斯基鎮周圍爆發激戰。另衛星影像顯示，俄羅斯在克里米亞一座空軍基地9日發生爆炸後損毀嚴重，多架俄軍機被毀。

●克里米亞俄空軍基地爆炸 衛星影像顯示損毀嚴重

衛星影像顯示，俄羅斯在克里米亞一座空軍基地9日發生爆炸後損毀嚴重，有好幾架俄軍軍機被毀。

烏克蘭尚未承認機場爆炸是他們所為，但衛星影像這個新證據顯示爆炸為針對性攻擊的可能性。

來自美國「星球實驗室」公司（Planet Labs）的衛星影像顯示，有大面積火燒後遺留的焦土。基地主跑道看起來未受損，但至少8架飛機看起來似有損壞或遭摧毀，顯場還有幾個明顯的大坑。

受損點大多在基地內一個特定區域，現場有許多沒停入機堡、露天停放的飛機。

●頓內茨克附近激戰 俄堅決全面拿下烏東頓巴斯

俄羅斯矢志拿下整個烏克蘭東部工業重地頓巴斯地區，俄、烏雙方11日在烏東皮斯基鎮周圍激戰。

獲俄羅斯支持、自行成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）一名官員指出，距當地首府頓內茨克西北方10公里的皮斯基鎮（Pisky）落入俄軍和分離主義部隊手中。

皮斯基鎮是頓內茨克防衛要衝，烏克蘭官員否認此一重兵固守城鎮已經陷落。路透社無法就此查證。

●歐洲最大核電廠危機延燒 安理會擬召開緊急會議

外交知情人士透露，聯合國安全理事會11日將召開緊急會議，要解決烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠危機。俄羅斯和烏克蘭互控對方轟炸這座核電廠。

紐約聯合國總部另一名外交消息人士說，安理會15個成員國應俄羅斯要求召開會議。俄羅斯是安理會5個常任理事國之一，另外4國為英國、中國、法國和美國，這5國對聯合國決議握有否決權。

七大工業國集團（G7）警告，俄軍持續占領札波羅熱核電廠「對區域構成危害」，呼籲把這座設施的掌控權歸還烏克蘭。

●拉脫維亞國會宣告俄羅斯為支持恐怖主義國家

北約成員拉脫維亞的國會11日通過聲明，宣告俄羅斯是「支持恐怖主義國家」，並指控俄國在烏克蘭的所做所為構成「對烏克蘭人民的針對性種族滅絕」。

聲明中說，拉脫維亞國會「承認，俄羅斯是支持恐怖主義的國家，並呼籲其他見解一致的國家表達相同看法」。

拉脫維亞國會議員在聲明中指出，他們認為「俄羅斯為達成政治目的而對平民犯下暴力就是恐怖主義」。

拉脫維亞議員並譴責俄國軍隊，動用集束彈藥「散播恐懼和濫殺平民」。（譯者：戴雅真）1110811