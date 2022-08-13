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烏控俄阻占領區居民取得平價藥物 犯違反人道罪

2022/8/13 22:21（8/13 22:51 更新）
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烏克蘭衛生部長李亞希科指控俄羅斯當局犯下違反人道罪，自5個半月前入侵烏克蘭以來，阻撓當地人民取得平價藥品。圖為3月馬立波一家婦產科醫院遭轟炸後的景象。（美聯社）
烏克蘭衛生部長李亞希科指控俄羅斯當局犯下違反人道罪，自5個半月前入侵烏克蘭以來，阻撓當地人民取得平價藥品。圖為3月馬立波一家婦產科醫院遭轟炸後的景象。（美聯社）
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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭衛生部長李亞希科指控俄羅斯當局犯下違反人道罪，自5個半月前入侵烏克蘭以來，即在俄軍占領地區阻撓當地人民取得平價藥品。

李亞希科（Viktor Liashko）接受美聯社訪問時說，為俄軍占領的城鎮和鄉村內居民提供烏克蘭國家補貼藥物的行動，一再遭到俄羅斯當局阻撓。

李亞希科昨夜在位於基輔的衛生部接受訪問時表示：「戰爭6個月來整個期間，俄羅斯未曾（同意）開設專用人道走廊，以便我們將自己的藥物提供給需要的病患。」

「我們認為，這是俄羅斯蓄意的做法，是違反人道罪行和戰爭罪行，將會被記錄並指認。」

烏克蘭政府有一項計畫，為癌症和慢性疾病患者提供藥物。此外，根據聯合國與烏克蘭官員說法，由於戰爭破壞烏克蘭的醫院和基礎設施，加上估計有700萬烏克蘭人在境內流離失所，使得其他形式的治療方式受到干擾。

戰事嚴重打亂烏克蘭的國家醫療服務。俄羅斯2月24日發動侵略戰爭時，烏克蘭的醫療體系正在進行重大改革，主要為了應對Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

世界衛生組織（WHO）表示，根據它的紀錄，截至本月11日，烏克蘭的醫院和其他醫療設施共受到445次攻擊，並直接造成86人喪生和105人受傷。

但李亞希科指出，這種攻擊產生的次級效應反而更加嚴重得多。

他說：「在如今由烏克蘭軍隊控制的地區，由於有道路和橋梁受損…因此難以將心臟病發和中風病患送往醫院。」

「有時我們會來不及，救護車無法及時趕到。這就是戰爭會造成（比死於戰火之下）更多傷亡的原因，而這方面的人數無從計算。」（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110813

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