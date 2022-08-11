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拉脫維亞國會宣告俄羅斯為支持恐怖主義國家

2022/8/11 20:16（8/11 20:28 更新）
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圖為布查一座教堂外的亂葬崗。（安納杜魯新聞社）
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（中央社里加11日綜合外電報導）北約成員拉脫維亞的國會今天通過聲明，宣告俄羅斯是「支持恐怖主義國家」，並指控俄國在烏克蘭的所做所為構成「對烏克蘭人民的針對性種族滅絕」。

法新社報導，聲明中說，拉脫維亞國會「承認，俄羅斯是支持恐怖主義的國家，並呼籲其他見解一致的國家表達相同看法」。

拉脫維亞國會議員在聲明中指出，他們認為「俄羅斯為達成政治目的而對平民犯下暴力就是恐怖主義」。

拉脫維亞議員並譴責俄國軍隊，動用集束彈藥「散播恐懼和濫殺平民」。

國會聲明提到，俄國「以苦難與恫嚇作為工具，企圖打擊烏克蘭人民和武裝部隊的士氣，並癱瘓其國家運作，藉以占據烏克蘭」。

聲明並籲請歐洲聯盟（EU）停止核發旅遊簽證給俄羅斯和白俄羅斯公民，同時也減少對這兩國公民發出一般性入境簽證。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110811

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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