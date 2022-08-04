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北約秘書長：歐洲處最危險時刻 決不可讓俄得勝

2022/8/4 22:55
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（中央社挪威烏托亞4日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天說，烏克蘭戰爭是二戰以來歐洲最危險時刻，務必不能讓俄羅斯得勝，北約與成員國可能須持續長期提供烏國武器和其他協助。

路透社報導，曾任挪威總理的史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在母國發表演說時表示：「（俄羅斯）這種侵略政策無法得逞，將符合我們的利益。發生在烏克蘭的事很糟糕，但如果俄國和北約發生戰爭，情況會更加糟糕許多。」

史托騰柏格說，莫斯科對烏克蘭進行的所謂「特殊軍事行動」，是對現有世界秩序的攻擊，北約必須防止戰爭擴散。

「這是歐洲自第二次世界大戰以來面臨最危險的情況。如果（俄羅斯）蒲亭（Vladimir Putin）總統甚至考慮，對一個北約國家採取他對喬治亞、摩爾多瓦和烏克蘭的類似行動，那麼整個北約將會立即介入。」

針對烏克蘭戰爭，史托騰柏格表示：「這不只是攻擊烏克蘭這個擁有4000多萬人口的獨立民主國家，也是攻擊我們的價值以及我們想要的世界秩序。」

原本未加入北約的北歐國家芬蘭和瑞典，已因為這場戰爭而申請加入。北約30個成員國當中，截至目前已有23國批准這兩國的申請案，包括美國。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110804

史托騰柏格
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