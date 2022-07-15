俄襲文尼察釀23死 澤倫斯基轟：明目張膽恐怖行動

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（中央社基輔14日綜合外電報導）俄羅斯今天以飛彈襲擊烏克蘭中部城市文尼察（Vinnytsia），造成至少23人死亡，其中包括3名兒童，這讓烏國總統澤倫斯基怒轟那是「明目張膽恐怖行動」。

法新社報導，距離前線數百公里遠的文尼察遭到襲擊，正值歐洲聯盟（EU）官員在海牙針對俄烏戰爭召開戰爭罪問責會議之際。

在官員分發的影像資料中，可以看到翻覆的焦黑汽車殘骸，四周都是破瓦殘礫，旁邊一間商店遭大火燒毀，現場瀰漫棕色煙霧。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每天晚上對全國發表的談話中，證實了死亡人數，並表示數字可能還會上升，因為還有數十人失蹤，以及有許多傷勢嚴重的人仍在住院治療。

澤倫斯基肅穆地說：「世界上沒有其他國家像俄羅斯一樣，會帶來這樣恐怖的威脅。全世界沒有其他國家，會允許自己每天用巡弋飛彈和火箭砲，去摧毀和平的城市並奪走一般百姓的生命。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres） 表示，他對這次的攻擊感到「震驚」。歐盟則抨擊說那是項「暴行」。古特瑞斯和歐盟都要求對此事追究責任。

澤倫斯基帶領默哀片刻，然後呼籲國際刑事法院（International Criminal Court）官員對俄羅斯的侵略行為開設「特別法庭」。

「我相信國際刑事法院必然會追究那些在其管轄範圍內犯下罪行的人，那些罪包括戰爭罪、危害人類罪、種族滅絕罪。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110715