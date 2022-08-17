美軍機艦將通過台海 中：勿輕舉妄動致更大危機

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（中央社台北17日電）中國外交部發言人汪文斌今天針對美方預告機艦近日將通過台海，聲稱這暴露了美方的「強權做派」，中方嚴正警告美方「不要輕舉妄動，不要製造更大的危機」，「犯我中華者必將受到懲處」。

中國外交部下午舉行例行記者會。北京日報報導，汪文斌在回答媒體相關提問時，作上述表示。

汪文斌宣稱，美國高官的有關表態「完全是顛倒黑白、混淆是非，充分暴露了美方的強詞奪理、強盜邏輯和強權做派」。

他又說，美國「無端挑釁在先，中方正當維權在後」，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在美國政府「縱容和安排下，明目張膽竄訪中國台灣地區，這一倒行逆施嚴重侵犯中國主權，嚴重干涉中國內政，嚴重危害台海和平穩定。中方理所當然要作出堅決回應」。

汪文斌聲稱，破壞台海和平穩定的是美方，不是中方。美方不斷改變現狀、不斷「切香腸」，在「虛化、掏空、歪曲一個中國原則」的道路上越走越遠，試圖突破中國的紅線和底線。

他宣稱，中國人民不信邪、不怕鬼，捍衛核心利益堅定不移。中方嚴正警告美方「不要輕舉妄動，不要製造更大的危機，玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處」。

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汪文斌說，中方再次敦促美方恪守尊重他國主權和領土完整、不干涉內政的國際關係基本準則，回到「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定的「正確道路」上來，停止損害中方核心利益的言行，為中美合作創造必要條件。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）12日表示，北京對裴洛西訪台反應過度，行動持續挑釁、具破壞性且史無前例，所作所為與和平穩定目標背道而馳，是對台加強施壓行動的一部分，預計未來數週與數個月仍將持續，目標是企圖恫嚇與脅迫台灣。而美軍將在未來數週通過台灣海峽進行標準空中與海上通行，執行航行自由。（編輯：邱國強/陳沛冰）1110817