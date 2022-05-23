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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

結束15年營運 星巴克將退出俄羅斯市場

2022/5/23 22:56
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（中央社西雅圖23日綜合外電報導）全球最大咖啡連鎖品牌星巴克公司今天宣布，公司在俄羅斯營運將近15年後將退出當地市場。星巴克加入速食業巨擘麥當勞的行列，標誌著部份西方頂級商業品牌在俄國業務的終結。

總部設於美國華盛頓州西雅圖的星巴克公司（Starbucks Corp）在俄國擁有130間店面，且擁有將近2000名員工，由品牌授權經營商艾爾沙亞集團（Alshaya Group）全權所有和經營。

路透社報導，星巴克沒有提供退出俄國市場的財務影響詳細資訊。

俄國於2月下旬軍事侵略烏克蘭後，星巴克3月初關閉在俄國的店面，並暫停當地所有商業活動，其中包括暫停把公司產品運往俄國。

2007年在俄國開了第一家店面的星巴克表示，公司會繼續支持當地員工，包括支付他們6個月的薪資。

美國連鎖速食業巨擘麥當勞（McDonald's）3月關閉在俄國所有850家餐廳後，上週也正式宣布退出俄國市場，並出售當地業務。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1110523

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