王薀、李威夫婦等13人遭起訴 宗教儀式欺凌信徒致死

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（中央社記者林長順台北6日電）知名作家王薀及藝人李威夫婦等信徒，疑因對蔡姓女信徒不滿，去年7月間舉行宗教儀式傷害蔡女致死。北檢今天起訴王、李等13人。李威偵查中轉污點證人，檢方請法院減刑或免刑。

檢方調查，王薀以「上師」身分領導一個宗教團體，有李威夫婦等多名信徒。王薀以台北市復興南路住處做為「讀書會」，幹姓、梁姓、游姓女信徒住在王薀住處頂樓，被稱為「讀書會師姐」，深受王薀信任。

檢方查出，死者蔡姓女子是王薀的信徒，也是王男經營餐廳的出納。蔡女去年2月起屢屢得罪王薀及其他信徒，包括王薀不滿蔡女處理婚後財產分配疏失，致他損失數百萬元。

此外，王薀及信徒還認為蔡女愛生氣、計較、小氣、愛咆哮，便以「研討」為名討論如何懲罰蔡女。

檢方指出，王薀提議讓蔡女出家，但蔡女無法接受光頭，王男去年5月糾集信徒逼蔡女剃光頭，並要蔡女住在「讀書會」頂樓，每天必須做五體投地「大禮拜」400至500次。之後王薀命蔡女改住吳姓女信徒位於北市四維路的精舍內，持續每天做400至500次大禮拜。

去年7月起，王薀不滿梁姓女信徒，要求梁女與蔡女互罵，還要2女互背對方行走、跳起，在地上打滾，要求身高141公分的蔡女助跑起跳摸到天花板上的燈具。

檢方指出，王薀於去年7月23日晚間糾集包括李威夫婦等10多名信徒在餐廳內批鬥蔡女，幹女、游女出言指責蔡女，其他信徒則在旁出聲附和，要求蔡女向王薀道歉。由於蔡女不願屈從，王薀命令蔡女跪下重複做跪拜動作

檢方表示，由於蔡女不願道歉，「讀書會師姐」拉住蔡女衣服強迫重複起身、下跪動作、來回拖行、甚至有信徒以膝蓋撞擊蔡女強逼跪下、磕頭，導致蔡女頭部及身體多次撞擊地面，全身多處瘀傷。

在場信徒看到蔡女躺著不動，有人怒斥「還在演」、「不要裝了」，甚至出手打蔡女的後腦、肩膀、屁股、腳踢蔡女膝蓋，讓蔡女的膝蓋跟身體撞擊地面。王薀翌日凌晨離開現場，信徒仍拖著蔡女到餐廳外，甚至毆打、腳踹，隨後以手推車將蔡女運回精舍。

檢方指出，蔡女到達精舍後因情況有異，李威等信徒成立「0724臨時」群組討論，延至上午10時15分才叫救護車將蔡女送醫，救護人員到場發現蔡女已死亡而未送醫，法醫相驗發現蔡女因全身多處受傷導致橫紋肌溶解症死亡，檢警展開偵辦。

部分信徒事後為避免案情曝光，將蔡女的物品及手推車丟棄，手機刪除訊息紀錄，並更換手機；李威則聽從王薀指示，召開網路會議指示信徒如何應對檢警及家屬詢問，另有信徒打電話給約300名律師詢問法律問題。

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台北地檢署偵辦後，陸續傳喚13名被告到案，並聲請羈押王薀等被告獲准。檢察官今天偵查終結，依傷害致死、強制、幫助傷害致死等罪起訴王薀及李威夫婦等13名被告，移由台北地方法院國民法庭審理。

其中，李威涉犯幫助傷害致死、幫助強制等罪嫌，在偵查中轉為污點證人，檢察官請法院依證人保護法予以減刑或免刑。（編輯：蕭博文）1140306