小馬亞太區少棒賽 桃園2連勝投手群單日送出23K

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）桃園市代表台灣參加小馬少棒亞太區賽事，今天依序以17比0、4局擊敗上海宏文勇士隊，以及3比0擊敗北京勁飛猛虎隊，投手群單日兩戰合計送出23次三振，1分未失，拿下2連勝。

桃園市隊拿下TOTO盃少棒賽冠軍，以縣市名稱代表台灣赴中國上海參加美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）亞太區少棒賽，爭取前進美國打世界賽資格，由總教練李國強掌兵符。

桃園市今天首戰與上海宏文勇士隊交手採投手車輪戰，投手群聯手飆出10次三振，沒被敲出安打、無失分，展現壓制力。

先發投手王弘元投打俱佳，投1.1局投出4次三振、1次四壞保送，打擊方面單場4打數敲出4支安打，首局首打席敲出陽春砲，桃園團隊16安攻勢串聯，以17比0、4局搶勝。

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桃園市隊第2戰與中國小馬聯盟區域賽冠軍北京勁飛猛虎隊交手，對方派出球速約120公里的王牌投手對戰，桃園市隊投手群表現也不遜色，合計投出13次三振，僅讓對手敲出1支安打、無失分。

林冠嶔擔任第2戰先發投手，也是投打俱佳，開賽1局下就敲出陽春砲，帶起球隊士氣，桃園市隊3局下再靠著保送、安打、盜壘、滾地球、暴投，單局再添2分保險分，順利拿下單日2連勝。（編輯：陳仁華）1140602