遭Chrome移除信任 中華電：7/31前發行憑證不受影響
2025/6/2 18:54（6/2 19:54 更新）
（中央社記者江明晏台北2日電）Google Chrome宣布，將移除預設信任中華電信於2025年7月31日後簽發的新憑證，中華電信今天說明，移除的原因是部分程序未能在Chrome新政策要求的時限內調整完成，中華電信預期在2026年3月完成，但所有於2025年7月31日前發行的憑證均不受影響。
Google宣布Chrome將從2025年8月1日起，不再信任中華電信和NetLock頒發的TLS憑證。
中華電信今天發布聲明表示，由中華電經營及其受委託營運公開服務的憑證管理中心，完全遵守且符合電子簽章法的規範，並皆通過WebTrust for CA及ISO 27001等國際標準外部稽核與驗證，所提供的數位簽章都具有法律效力，請所有客戶及使用者安心。
中華電說明，此次Google Chrome發布自Chrome 139版起，將移除預設信任中華電信於2025年7月31日後簽發的新憑證，原因是部分程序未能在Chrome新政策要求的時限內調整完成，雖然日前中華電信已完成所有調整且全數符合Chrome新政策要求，遺憾的是，Google Chrome仍決定先移除預設信任，移除的原因絕非是因憑證存在漏洞或私鑰洩漏，中華電信仍會積極爭取Chrome的預設信任，並預期在2026年3月完成。
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中華電信表示，所有於2025年7月31日之前發行的憑證均不受影響；2025年7月31日之後發行的憑證，受影響範圍限於用Chrome瀏覽器時，至於使用微軟、蘋果等其他瀏覽器完全不受影響。
中華電信強調，因中華電信簽發的憑證完全合法合規，客戶持憑證在政府、金融、證券、數位簽章等應用時，皆維持正常使用，不受任何影響，請民眾放心。（編輯：張均懋）1140602
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