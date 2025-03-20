華航攜手中華電信研究院 航空產業擴大AI應用

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（中央社記者江明晏台北20日電）中華航空與中華電信研究院簽署合作備忘錄（MOU），將運用AI技術資源，華航官網未來將導入機器人客服「AI語音互動功能」，也將結合AI與大數據資料，預判航班行李數及重量等。

中華航空今天宣布，已與中華電信研究院簽署合作備忘錄（MOU），擴大運用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技術資源，透過雙方在產業應用與技術研發的共享交流，共同建置AI整合開發及管理平台。

華航表示，是首家與中華電信研究院攜手合作的航空公司，華航官網未來將導入機器人客服「AI語音互動功能」於現有的服務中，提供旅客更多元便利的查詢服務。

華航指出，藉由生成式AI進行客服對話分析，可針對音檔即時分析及快速分類問題，有助客服精準掌握旅客常見問題，也可加強內部教育訓練，提升客服效率及品質。

企業內部管理方面，華航未來也將結合AI「預測及預警應用」與大數據資料，可精確預判航班的行李數量及重量等，有助客機機腹及貨機貨艙空間使用最大化，也節省人力。

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此外，雙方共建「AI生成式人工智慧平台」，運用機器學習模型管理與建構大型語言模型（Large Language Model, LLM），加速AI規模化營運與部署，可以協助企業更有效管理地端AI應用與縮短模型開發時間。

中華電信研發AI成果持續推展至企業界，中華電信今天透過新聞稿表示，旗下開發的「行動AI影像服務」可嵌入AMR、機器人機構空間，與第一台國產自製消防機器人廠商建東精工合作，規劃「智慧聯網消防機器人指揮管理系統」，能適應艱困火場環境，將火災現場影像、熱細節、氣體資訊等環境資訊，第一手傳送現場指揮官、救災指揮中心，已於台南市政府、高雄市政府消防局服役。（編輯：張均懋）1140320