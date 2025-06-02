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AI建構產線資訊 隆廷實業顛覆傳產刻板印象

2025/6/2 10:24（6/2 10:41 更新）
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位處台南市安定工業區的隆廷實業，1989年創立，以模具起家，第二代接班人2024年開始在塑膠射出部導入AI，顛覆坊間對傳統產業刻版印象。中央社記者張榮祥台南攝 114年6月2日
位處台南市安定工業區的隆廷實業，1989年創立，以模具起家，第二代接班人2024年開始在塑膠射出部導入AI，顛覆坊間對傳統產業刻版印象。中央社記者張榮祥台南攝 114年6月2日
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（中央社記者張榮祥台南2日電）春夏間的台南，午後柏油路面彷彿在冒煙，隆廷實業廠房發出機具傳動聲，員工技術熟練地操作，廠房中央螢幕也亮了起來，AI正記錄建構產線資訊，顛覆坊間對傳統產業刻板印象。

在南科園區聲名下，周遭安定工業區相對而言可能只是個不那麼起眼的傳產區域，整個工業區內沒有指標性產業，有人或許聽過，卻不會放在心上，甚至有些人聽過就忘了，但AI（人工智慧）正在設廠於安定工業區的隆廷實業發芽。

隆廷實業1989年創立之初以模具起家，2001年擴增塑膠射出成型產線，具備模具設計、製造、量產成型、後加工到包裝出貨的一站式能力；廠房一如既往的悶熱，機具成列及各式貨箱堆疊，工作人員忙進忙出，從外觀來看，這是台南傳產工業區常見景象。

全球產業競爭 隆廷實業面臨轉型

不過，在全球產業不斷變動競爭下，隆廷實業也面臨轉型階段，尤其是第二代開始接棒經營，時代衝擊及智識提升讓「數位」悄悄地進入廠房，2022年起全面盤點和系統導入規劃。隆廷實業經營團隊驚覺傳統營運模式無法滿足客製化全球市場，難以留才也難以吸引新世代技術人才。

在考量工廠效率低落、成本控管困難及知識無法有效傳承，隆廷實業2024年再導入AI蒐集資料及建構更完整產線系統，以「導數位、建系統、生智慧」策略，逐步擴展雲端模具管理系統及AI智能成型平台。

在塑膠射出廠房中，第二代接班人之一的林諺，和負責隆廷實業AI的智穎智能公司執行長張詠翔，正拿出平板電腦蒐集及校對資料，再透過廠房中央螢幕輸入資訊，在大數據疊加過程中，這是必要程序。

林諺指出，導入AI前，隆廷實業已逐步陷入大量依賴紙本流程與人工記錄，管理層無法即時掌握現場狀況，導致排程混亂、生產延誤與重工成本上升。

另在缺乏完整資訊串接與歷史數據參考下，報價多憑經驗，常造成利潤偏差，甚至出現接單虧損情形。廠房關鍵參數與調機邏輯也大多藏於老師傅腦中，年輕世代難以學習，存在高度風險。

從傳產走向AI 就像要中世紀騎士學開車

當然，傳產從手動躍升到AI，就像要讓中世紀騎士下馬立刻學習如何駕車一樣，隆廷實業內部不可避免出現阻力，林諺說，老師傅對「機器會告訴我如何調機」感到抗拒，也擔心自身經驗被取代，甚至有人選擇離職。

此外，基層員工對使用新系統和填寫資料感到負擔，認為廠房轉型只是增加工作量；主管也擔心轉型成效無法具體顯現、或投入成本過高，回收期不確定。未知事物引進必須面對的陣痛陸續浮現。

林諺則堅信隆廷實業導入AI，逐步將「經驗」轉化成「模型」，再提升為「智慧」，永存於系統中，這也是面臨全球市場無法預期變動的關鍵。

當然，隆廷實業導入AI過程是循序漸進，讓跨部門參與系統設計與流程改善會議，表達需求和痛點，降低抗拒感，並以小專案、小目標方式逐步導入，先將AI試模系統設於特定產品線，公開週期時間和試模成本改善數據，彰顯實際效益。

隆廷實業也強化技術陪伴及教育訓練，同步安排內部種子培訓、外部講師訓練，由資深夥伴擔任內部教練，讓學習成為內化過程一部分。

隆廷實業導入AI約1年，實作8個月，具體成果反應在成本上，以3C網通產品為例，原本成型週期為68秒，導入AI建議後優化為54.5秒，節省19.8%，產能提升至每小時1.26倍。試模次數從5次減為1次，縮短4小時工時，成本節省6成至8成。張詠翔也說，這個數據和智穎智能公司營運5年來數據相符。

面對挑戰 AI是知識資本累積基礎

對於不久將來可能遇上仿效或價格競爭，林諺表示，「導工具不等於轉型，建平台不等於整合」，真正競爭力來自於流程、文化、組織、技術四位一體的深度整合，未來規劃不只產線升級，更是企業型態轉變，從製造商轉型為高附加價值的「智慧製造服務業」。

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林諺強調，隆廷實業也整合ESG目標，將AI系統擴展為碳管理平台，透過能耗追蹤、碳排計算與生產優化建議，將數據變成永續行動指標，在全球淨零供應鏈規範下，不只接單，也能提供客戶碳足跡透明與管理建議。

目前，隆廷實業僅在射出部廠房導入AI，相隔100公尺的新建廠房模具部運作中，未來是否跟進AI，走在發燙柏油路面、頻頻冒汗的林諺堅定地說「一定會，AI是知識資本累積的基礎」。（編輯：黃名璽）1140602

台南市安定工業區隆廷實業第二代接班人2024年開始在塑膠射出部導入AI，建構更完整產線系統，以因應全球市場變動。中央社記者張榮祥台南攝 114年6月2日
台南市安定工業區隆廷實業第二代接班人2024年開始在塑膠射出部導入AI，建構更完整產線系統，以因應全球市場變動。中央社記者張榮祥台南攝 114年6月2日
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