加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活
AI淨零
新聞專題
AI淨零
首頁 / 生活

全國搶頭香城市 高市議會通過碳預算盼加速推動淨零

2025/6/2 16:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市議會今天審議通過高雄市政府訂定「高雄市碳預算（2025年至2026年）」及相關附帶決議，成為全國首個制定並通過碳預算城市；議長康裕成表示，期盼市府加速朝推動淨零碳排目標邁進。

高雄市政府按「高雄市淨零城市發展自治條例」所制定的高雄市碳預算（2025年至2026年）為5093.73萬公噸，較基準年2005年的6614.70萬公噸減碳23%；高雄市議會日前經分組審查，獲得委員會議員同意辦理，今天在大會上審議通過。

高雄市議會並提出請市府環保局召集民間團體及產業，研議修訂碳預算2年1期管制目標，朝符合執行可行性方向進行，必要時提出修法附帶決議；康裕成表示，期望市府加速朝推動淨零碳排目標邁進，但也強調議會將強力監督。

此外，有關興達電廠燃煤機組除役轉備用等議題，國民黨市議員白喬茵提出附帶決議，要求環保局於議會下個會期前，針對緊急備用電力設施啟用條件，應建請中央制定更嚴格規範，並依空氣污染防制法等相關法令，依法行政、嚴格執法。

google news透過 Google News追蹤中央社

相關條文及附帶決議內容經大會討論，由康裕成敲槌通過，議會並要求市府及環保局，若有廠商違反空氣污染防制法，應依法嚴格開罰，捍衛市民健康與權益。

高雄市議會第4屆第5次定期大會今天閉幕，由康裕成敲下議事槌宣告會期結束，並由市長陳其邁率領市府團隊，鞠躬感謝議會監督與協助。（編輯：陳仁華）1140602

康裕成
高雄端午國際友誼賽叫陣逗笑後 議會龍舟隊奪冠高市議會定期會開幕 陳其邁：盼攜手建設高雄
AI淨零
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
14
更多編輯台推薦新聞：