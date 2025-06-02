全國搶頭香城市 高市議會通過碳預算盼加速推動淨零

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市議會今天審議通過高雄市政府訂定「高雄市碳預算（2025年至2026年）」及相關附帶決議，成為全國首個制定並通過碳預算城市；議長康裕成表示，期盼市府加速朝推動淨零碳排目標邁進。

高雄市政府按「高雄市淨零城市發展自治條例」所制定的高雄市碳預算（2025年至2026年）為5093.73萬公噸，較基準年2005年的6614.70萬公噸減碳23%；高雄市議會日前經分組審查，獲得委員會議員同意辦理，今天在大會上審議通過。

高雄市議會並提出請市府環保局召集民間團體及產業，研議修訂碳預算2年1期管制目標，朝符合執行可行性方向進行，必要時提出修法附帶決議；康裕成表示，期望市府加速朝推動淨零碳排目標邁進，但也強調議會將強力監督。

此外，有關興達電廠燃煤機組除役轉備用等議題，國民黨市議員白喬茵提出附帶決議，要求環保局於議會下個會期前，針對緊急備用電力設施啟用條件，應建請中央制定更嚴格規範，並依空氣污染防制法等相關法令，依法行政、嚴格執法。

透過 Google News 追蹤中央社

相關條文及附帶決議內容經大會討論，由康裕成敲槌通過，議會並要求市府及環保局，若有廠商違反空氣污染防制法，應依法嚴格開罰，捍衛市民健康與權益。

高雄市議會第4屆第5次定期大會今天閉幕，由康裕成敲下議事槌宣告會期結束，並由市長陳其邁率領市府團隊，鞠躬感謝議會監督與協助。（編輯：陳仁華）1140602