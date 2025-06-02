台中清水2歲童玩耍遭窗簾繩勒脖 搶救恢復意識觀察

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中清水區一名2歲男童在家玩耍，不慎被窗簾拉繩勒住脖子，到隔壁房間泡牛奶的奶奶發現男童遭勒脖，趕忙報案送醫，搶救後恢復意識，目前在加護病房觀察。

這起意外發生在今天下午4時許，中市府社會局說明，2歲男童由奶奶照顧，奶奶到隔壁房間泡牛奶，男童獨自在房間玩耍，奶奶回來後，發現男童站在箱子上，脖子纏繞著窗簾拉繩，當場失去意識，她立即解開拉繩、抱下男童並報案送醫。

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台中市消防局獲報，立刻派員前往救援，男童到院時昏迷指數3，經院方搶救，男童恢復意識，目前生命跡象穩定，仍需在加護病房觀察。

初步了解，男童無明顯外傷，排除遭受虐待之虞。社會局提醒，家中若有幼童，應避免使用有繩索窗簾，或須裝置拉繩固定器，床、桌椅、櫃子、書架最好遠離窗簾，避免兒童攀爬造成意外。至於男童奶奶有無涉及違反兒少權法，將進一步釐清。（編輯：陳仁華）1140602