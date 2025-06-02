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川普重燃貿易戰砲火 亞股大多收低

2025/6/2 19:06
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（中央社香港2日綜合外電報導）美國總統川普再度發射貿易戰砲火，他除了要把美國進口的鋼鋁關稅提高1倍，還指控中國違反雙方先前讓彼此報復性關稅大降而達成的協議。亞洲股市今天收盤大多應聲挫低。

法新社報導，川普（Donald Trump）5月30日表示，他將把進口鋼品和鋁品的關稅從25%提高至50%，還說這「將讓（美國）鋼鐵業獲得再更進一步的保護」。

川普還指稱中國「完全違反了」5月稍早美中兩國達成的初步協議。當時雙方同意將彼此互課的驚人關稅暫停90天，以談判出更大範圍的貿易協議。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨天在福斯新聞台節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）補充說，北京在落實協議上速度緩慢。

美中初步協議引發外界期待世界前2大經濟體的關係將持續緩和，激勵5月股市勁揚；然而最新發展卻讓貿易戰火再度成為市場目光焦點。

儘管上週出爐的美國聯邦準備理事會（Fed）偏好通貨膨脹指標、美國4月個人消費支出物價指數（PCE）較預期進一步降溫，亞股今天仍籠罩賣壓。

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香港股市受到地產股拋售潮拖累，收盤下跌0.6%。由於開發商新世界發展延後支付一些債券的利息，引發投資人擔憂其前景，拉低類股走勢。

東京股市終場則挫跌1.3%，雪梨、新加坡、台北和雅加達股市也都收低；但首爾和馬尼拉股市收盤小漲。上海股市則因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1140602

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