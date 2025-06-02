「嵐」粉絲俱樂部重新開放入會 演唱會無法優先購票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京2日專電）日本國民偶像團體「嵐」宣布將在明年春天舉行巡迴演唱會後，正式結束團體活動，官方粉絲俱樂部先前一度暫停新會員加入，今天重新開放申請，但是新入會的會員沒辦法優先申請購買演唱會門票。

「嵐」5名成員大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤5月初在粉絲俱樂部發布影片，親自向粉絲宣布，「嵐」將於2026年春天舉行告別演唱會後，正式結束長達27年的團體活動。演唱會將是最後一次以「嵐」的名義共同登台演出。

2024年4月，經紀公司結束運營後，5名成員成立「株式會社嵐」，與STARTO簽訂經紀合約。隨著「嵐」結束團體活動，官方粉絲俱樂部也將於2026年5月底停止運作，當時為了讓現有會員優先申請告別演唱會門票，一度暫停新會員申請，但今天重新開放，不過福利將比不上舊會員。

日本Sponichi Annex報導，粉絲俱樂部官方網頁表示，「隨著嵐結束團體活動，粉絲俱樂部將於2026年5月底正式結束，對於這項突如其來的消息，我們深感抱歉。」

新會員申請時間為即日起至11月30日，在6月2日之後入會的會員，可以獲得會員證、會報、會員限定影片、申請參與節目錄影、參與留言等會員福利，不過「無法申請演唱會門票，也不會收到生日卡片」，會費統一為3000日圓（約新台幣630元）。

此外，隨著重新開放新會員加入，新專區「嵐Photo」將會啟動，預計會公開5名成員的最新照片，其中以大野智的近照最受矚目。「嵐Photo」也立即登上日本社群媒體X的熱門關鍵字。

自從2020年12月31日在東京巨蛋的除夕演唱會之後，大野智就不曾在大眾面前現身，淡出螢光幕。直到上個月，5名成員一起拍攝影片，公開向粉絲宣布「嵐」將在告別演唱會後結束團體活動。

透過 Google News 追蹤中央社

「嵐」明年春天將舉辦的告別演唱會，預計將掀起極為激烈的搶票大戰。加入粉絲俱樂部的一大福利，原本包括能夠優先購買演唱會門票，但是新入會的會員無法優先申請購買。

有粉絲說，「之前聽到別人說，想要現在申請加入粉絲俱樂部、拿到演唱會票的話就要高價轉賣，真的讓人無言。」還有粉絲留言表示，「如果新會員也能申請門票的話，黃牛一定會蜂擁而至，導致中簽率大幅下降，所以這麼做十分合理。」（編輯：陳慧萍）1140602